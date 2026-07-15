Maialetto, la sagra con il bollino blu Unpli 

A Baunei è arrivata alla XXII edizione, la Sagra del Maialetto arrosto, che si terra' sabato 18 luglio, in Piazza Bingiggedda, come da tradizione consolidata. Una sagra che nata all'inizio degli anni Duemila si e' via via ritagliata uno spazio importante nel panorama degli eventi enogastronomici che animano le estati ogliastrine. La manifestazione, che tre anni fa ha ottenuto il riconoscimento di “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale della Pro Loco d’Italia, anche quest’anno è organizzata dal comitato “Amici della sagra”, insieme alla Pro Loco. La “scaletta” dell’evento è ormai collaudata: cottura della carne nel pomeriggio, al centro della piazza, apertura dei tornelli per la distribuzione delle porzioni di carne intorno alle sette di sera e musica e balli a fare da cornice. «Siamo felici di poter contare sulla disponibilità di oltre 100 volontari tra bambini, ragazzi e adulti che hanno scelto di dedicare il loro tempo per rendere speciale questa giornata – rimarcano gli organizzatori – e mentre gli adulti si occuperanno della cottura, del taglio, della porzionatura e della distribuzione, i più piccoli avranno un ruolo altrettanto importante: accoglieranno e assisteranno i nostri ospiti, aiuteranno a sparecchiare e contribuiranno alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti». (gm.p.)

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