VaiOnline
Baunei.
16 luglio 2026 alle 00:33

Maialetto, la sagra con il bollino blu Unpli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Baunei è arrivata alla XXII edizione, la Sagra del Maialetto arrosto, che si terra' sabato 18 luglio, in Piazza Bingiggedda, come da tradizione consolidata. Una sagra che nata all'inizio degli anni Duemila si e' via via ritagliata uno spazio importante nel panorama degli eventi enogastronomici che animano le estati ogliastrine. La manifestazione, che tre anni fa ha ottenuto il riconoscimento di “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale della Pro Loco d’Italia, anche quest’anno è organizzata dal comitato “Amici della sagra”, insieme alla Pro Loco. La “scaletta” dell’evento è ormai collaudata: cottura della carne nel pomeriggio, al centro della piazza, apertura dei tornelli per la distribuzione delle porzioni di carne intorno alle sette di sera e musica e balli a fare da cornice. «Siamo felici di poter contare sulla disponibilità di oltre 100 volontari tra bambini, ragazzi e adulti che hanno scelto di dedicare il loro tempo per rendere speciale questa giornata – rimarcano gli organizzatori – e mentre gli adulti si occuperanno della cottura, del taglio, della porzionatura e della distribuzione, i più piccoli avranno un ruolo altrettanto importante: accoglieranno e assisteranno i nostri ospiti, aiuteranno a sparecchiare e contribuiranno alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti». (gm.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Caldo feroce ma il peggio sarà domani

I meteorologi aggiornano le previsioni: fino a 47 gradi nell’Isola 
Camera

La maggioranza è divisa  ma il Governo va avanti

Ieri altre frizioni tra FdI, Lega ed FI. Oggi il verdetto finale 
L’emergenza

Fatica e sudore all’aperto «È dura ma si deve fare»

L’elettricista, l’operaio, il benzinaio, il rider: «Non è più estate, è diventato un inferno»  
Sara Marci
Si allarga il sostegno alla causa contro la privatizzazione della Sogaer: «Un danno per la Sardegna»

«Mattarella fermi subito la fusione»

Aeroporti, nuovi altolà all’operazione. Continuità, ennesima giornata di disagi 
Alessandra Carta
Il mistero

Mamma e figlio morti in casa: è giallo

Maracalagonis: sarebbero deceduti per asfissia, disposte le autopsie 
Raffaele Serreli