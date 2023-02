Maialetti bloccati, Sos dei pastori 

Centinaia di maialetti tra Fonni, Orgosolo e altri paesi del Nuorese aspettano di poter essere macellati. Tra gli allevatori, che da un giorno all’altro si sono visti imposto il blocco della movimentazione delle carni suine, scoppia la rabbia. L’Unità di progetto per la peste suina africana fa sapere che si lavora per risolvere il problema in pochi giorni. I suini, però, non possono aspettare. Le richieste di foglio rosa per il macello, che di fatto è ancora bloccato in Sardegna e va avanti a forza di richieste di deroghe, non sono state accettate.

I rischi

«Una volta cresciuti i suinetti, ci troveremo costretti a buttarli: è un prodotto che tra una settimana potrebbe non rispettare più gli standard commerciali - commentano alcuni allevatori di Fonni, compatti nel difendere la loro causa -. È dispendioso, per spazio e risorse, mantenere capi che, una volta superato un certo peso, non sono più commerciabili. Abbiamo speso per metterci in regola, investito per allevare i suini e adesso non possiamo macellarli e venderli, colpendo anche il mercato del Cagliaritano al quale erano diretti. Siamo fermi al palo in attesa di capire se dobbiamo tornare alla macellazione clandestina, chiedere l’elemosina o scomparire del tutto». Il grido di allarme arriva anche dalle istituzioni. «I nostri allevatori si sono regolarizzati. È assurdo che siano bloccati per una deroga che deve arrivare dall’assessorato all’Agricoltura e che nessuno firma - dice la sindaca Daniela Falconi -. Mi auguro siano messi nelle condizioni di fare il loro lavoro».

«Nonostante dal 16 dicembre scorso l’Unione Europea abbia liberalizzato buona parte del mercato suinicolo isolano, restano zone di restrizione - spiega Sandro Rolesu, responsabile scientifico dell’Unità di progetto per la Psa -. Anche per la macellazione esistono deroghe che devono essere concesse dall’autorità competente, ossia la Regione, che autorizza poi l’autorità locale a dare il via libera. Le regole sono valutate a livello comunitario e la Regione, al momento, sta ultimando l’identificazione di regole e macelli designati. L’impasse sarà risolto in pochi giorni. Entro maggio dovrebbero arrivare maggiori liberalizzazioni». (d. m.)

