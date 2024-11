Maia Sandu vince il ballottaggio. I filorussi: «Voto irregolare» 

Mosca. Come accaduto la settimana scorsa in Georgia, i risultati elettorali amplificano le tensioni in Moldavia, un altro Paese trasformatosi in terreno di scontro tra Russia e Occidente. Il Partito dei Socialisti filo-russo ha definito «illegittima» la presidente filo-occidentale Maia Sandu, riconfermata, denunciando irregolarità nel voto all’estero che si è rivelato determinante per la vittoria. La Ue e gli Usa esultano comunque per il risultato e affermano che la democrazia ha avuto la meglio sulle interferenze russe, sempre negate da Mosca. La Russia, al contrario, denuncia una «palese ingerenza dei Paesi occidentali nel processo elettorale» e «massicce violazioni».

In particolare, la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, lamenta che «solo due seggi elettorali» sono stati aperti per i «500mila moldavi» residenti in Russia, mentre in Europa occidentale e in Nord America, per un numero uguale di persone, sono stati aperti «più di 200 seggi». L’ex presidente moldavo e leader del Partito dei Socialisti, Igor Dodon, ha affermato che il «vero vincitore» è Alexandr Stoianoglo, che ha raccolto la maggioranza dei voti all’interno del Paese, mentre Sandu è solo la «presidente della diaspora» che sarà «riconosciuta solo dai suoi sponsor e mentori dall’estero». Secondo Maia Sandu, invece, «i moldavi hanno fatto un passo cruciale sul cammino europeo, ma la lotta per la democrazia in Moldavia, e in tutta la regione, continua». Dichiarandosi vincitrice l’altra notte, Sandu aveva parlato non solo in rumeno, lingua ufficiale del suo Paese, ma anche in russo, dichiarando di volere essere la «presidente di tutti». Al ballottaggio, Sandu è risultata rieletta con il 55,33% dei voti contro il 44,67% di Staianoglo.

