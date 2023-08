“Maìa” miglior Vermentino d’Italia 

Il Vermentino di Gallura Docg superiore “Maìa” di Siddùra ha vinto la 30ª edizione del “Premio Vermentino” a Diano Castello, in Liguria (giuria presieduta da Paolo Massobrio, giornalista autore della guida Il Golosario) superando per distacco ben 125 etichette in rappresentanza di oltre 80 cantine. Per Maìa è una consacrazione che giunge dopo aver conquistato le giurie di tutti i più importanti premi internazionali: non a caso, è in assoluto il vino sardo con più riconoscimenti ottenuti in questi ultimi dieci anni ed è il vino più “iconico” di un’azienda, quella di Luogosanto, che ha ottenuto oltre 600 premi nazionali e internazionali nei concorsi più prestigiosi del mondo.

Il prodotto

L’enologo Dino Dini ha scelto di inserire un nuovo elemento nella produzione del “Maìa”: i tini troncoconici. «Seppur sia sempre il territorio a garantire la qualità del Vermentino prodotto a Siddùra», spiega, «l’utilizzo di tini troncoconici a partire dalla fermentazione, è risultata essere una scelta vincente nell’esaltare le caratteristiche aromatiche delle nostre uve».

