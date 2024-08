«Mai una seduta in due mesi, il Consiglio è bloccato» 

L’ultima (e unica) volta che si sono visti è stata l’11 luglio scorso, giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio. Da quel momento, sulla Municipalità di Pirri è sceso «il nulla», tuona il consigliere di opposizione Francesco Ciaramella. «In due mesi la presidente Maria Laura Manca non ha ancora convocato i lavori in aula, così non si può andare avanti. Pirri non si merita questo trattamento», dice ancora. E aggiunge: «Dopo l'insediamento del Consiglio, la presidente Manca ha abbassato le serrande e ha mandato gli organi consiliari in ferie. L'attività politica è completamente ferma e non accenna a riprendere».

A destare preoccupazione è anche «la disparità tra l'attività compiuta a Cagliari e quella a Pirri. Il consiglio comunale di Cagliari si è messo subito al lavoro nominando i capigruppo, le commissioni e approvando il bilancio provvisorio. Pirri no. E intanto si trova ad affrontare problemi legati all’abbandono di rifiuti, alle condizioni disastrose dei marciapiedi e ai lavori sospesi senza alcun motivo. Potevamo sfruttare questi due mesi per nominare le commissioni, i presidenti e programmare i lavori. Dopo due mesi, stiamo ancora attendendo una convocazione», aggiunge.

Alleanza Sardegna ha inviato anche una nota ufficiale a Massimo Zedda e al presidente del Consiglio comunale Marco Benucci «affinché provvedano alla convocazione della presidente e chiedano chiarimenti per il suo assenteismo. L'atteggiamento della Manca è diventato una barzelletta nel territorio. Chiediamo l'immediata convocazione del Consiglio». ( ma. mad. )

