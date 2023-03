Mai una gioia per i rossoblù al Granillo  

Il Cagliari non solo non ha mai vinto a Reggio Calabria, ma l'ultimo pareggio è di 21 anni fa: 0-0 il 30 marzo 2002. Nella lunga serie di trasferte negative con la Reggina solo una volta i rossoblù sono tornati a casa col sorriso, l'anno della promozione con Ventura: 2-2 il 25 aprile 1998.

La gran rimonta

Anche lì è sabato pomeriggio, ma per la 31ª giornata. La Reggina del futuro tecnico rossoblù Colomba resta in dieci a metà primo tempo, rosso a Lorenzini. Alla mezz'ora va comunque avanti: Sesia si lancia addosso a Villa, è palese simulazione ma l'arbitro Preschern dà un rigore inesistente che il centrocampista trasforma. Passano 4' e un errore difensivo permette a Marino di raddoppiare. Nella ripresa il Cagliari fa però valere l'uomo in più: Darío Silva sfiora il palo, Muzzi prende la traversa e al 64' De Patre di testa su corner di O'Neill accorcia. Ancora Silva colpisce il palo da due passi, ma poco dopo (81') dalla stessa posizione Muzzi salta altissimo su cross di Macellari e di testa trova il fondamentale 2-2 poi rivelatosi punto decisivo per tornare in A.

Il bilancio

Nessuna vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte (6 di fila) per il Cagliari in casa della Reggina. Bottino magrissimo.