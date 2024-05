Mai una gioia al “Mapei” in campionato 

Il Cagliari ha vinto in casa del Sassuolo solo in Coppa Italia. In Serie A oggi è il nono incrocio a Reggio Emilia: dominano i pareggi, ben 6 a fronte di 2 successi neroverdi, fra cui l’ultimo in campionato 2-2 il 21 novembre 2021 con gran gol in rovesciata di Keita.

L’unico successo

Era il 3 dicembre 2015, nel quarto turno di Coppa Italia, quando i rossoblù sono riusciti a imporsi sui neroverdi al Mapei Stadium: 0-1. Nella nebbia, la squadra di Massimo Rastelli (all’epoca in testa alla classifica di Serie B) riesce a imporsi su quella del futuro allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, che stava mettendo le basi per la storica qualificazione in Europa League raggiunta dai suoi a fine stagione. La partita, in gara secca, si decide al 36’: gran filtrante di Cerri per Sau, che parte in posizione regolare sul centro-sinistra e supera Pegolo con il destro. È il gol della vittoria nonché del passaggio del turno, con l’accesso agli ottavi contro l’Inter.

Il bilancio

In tutto, fra Serie A e Coppa Italia, 3 sconfitte e i già citati 6 pareggi oltre alla vittoria del 2015. L’ultimo (nonché unico) successo del Cagliari nell’impianto di Reggio Emilia è del 4 maggio 1997, 0-3 con la Reggiana: gol nel primo tempo di Muzzi, Tovalieri e O’Neill.

RIPRODUZIONE RISERVATA