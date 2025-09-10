«Mai tradito mio marito, eravamo spiati» 

«Ma quale tradimento, il mio compagno è stato accoltellato perché abbiamo chiesto ripetutamente al nostro vicino di eliminare la telecamera piazzata sul pianerottolo». Alessandra Farci è la compagna di Giangiorgio Siddi, il 37enne colpito con due fendenti lunedì sera all’interno della palazzina di via Ardenne dove vive la coppia. Con l’accusa di tentato omicidio è finito in carcere, dopo essere stato fermato dai carabinieri della compagnia di Cagliari, Giovanni Medas, 48 anni. I militari lo hanno trovato nel suo appartamento, e hanno sequestrato anche il coltello da cucina utilizzato per l’aggressione. Un fatto di sangue avvenuto davanti a diversi testimoni. Una è proprio Alessandra Farci.

Come sta il suo compagno?

«Per fortuna meglio. È ricoverato al Brotzu e bisogna capire se dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Speriamo di no, ma una coltellata ha sfiorato la milza. Sarebbe potuta andare molto peggio».

Il fendente è stato uno?

«No, due. Il primo alla pancia, il secondo lo ha colpito a una mano perché si è difeso. Sono stati momenti di grande paura: la casa era piena di sangue».

Dove è accaduto il tutto?

«Tra il pianerottolo e l’ingresso della nostra abitazione».

Perché si è parlato di movente passionale e tradimento?

«Sono accuse mosse dalla compagna del nostro vicino. Ma quale tradimento! Al massimo ci potrebbe essere stato un interessamento da parte di Medas nei miei confronti, mai ricambiato. Sono stata assunta ad agosto con regolare contratto dai nostri vicini per aiutarli in casa: ci conosciamo da oltre dieci anni e i rapporti sono sempre stati più che cordiali. Rapporti di buon vicinato, tutto qui. Non c’è mai stato nulla perché io penso solo alla mia famiglia».

Cosa è accaduto lunedì sera?

«Il mio compagno ha chiesto al nostro vicino di togliere la telecamera piazzata da tempo sopra la loro porta d’ingresso ma puntata sul pianerottolo. So che venivamo ripresi quando rientravamo a casa. Così abbiamo chiesto di smetterla con questa invasione della nostra privacy. Giangiorgio e Medas hanno discusso e sembrava finita».

E invece?

«Dopo un po’ ha bussato alla nostra porta la compagna di Medas. Ha urlato che non avrebbero tolto la telecamera e insinuato cose strane sul mio conto. Poi improvvisamente è spuntato Medas che ha dato le due coltellate a Giangiorgio. Siamo riusciti a chiudere la porta e ho chiamato subito il 118 per i soccorsi».

La telecamera è ancora al suo posto?

«No, è stata portata via dai carabinieri insieme alle registrazioni: penso che l’aggressione sia stata ripresa in tutte le sue fasi. E sto valutando se presentare una querela per atti persecutori, avendo scoperto che venivamo ripresi senza saperlo. Ora però spero solo che il mio compagno si riprenda e possa tornare a casa al più presto. Anche se siamo sotto choc e preoccupati per il futuro vista la vicinanza con queste persone».

