Mai smettere di lottare Il ring metafora di vita 

Siamo sempre rimasti attratti dalle storie di riscatto; e nel vasto panorama che compone il cinema, tale presupposto trova particolare riscontro quando s’interessa al mondo della boxe. Dal “Toro Scatenato” di Martin Scorsese, al “Rocky” di Sylverster Stallone, ai più recenti “Million Dollar Baby” e “The Fighter”; l’atleta che affronta le competizioni sul ring mostra l’archetipo del guerriero disposto a tutto pur di non farsi mettere al tappeto dalla vita. Nella dura preparazione come nei sacrifici giornalieri, nelle rinunce affettive come nei traumi subiti: al momento fatidico, la mossa vincente contro l’avversario racchiude in se il carico di sofferenze per animarsi di un potere liberatorio e trasfigurante che arriva dritto allo stomaco dello spettatore. In questa direzione, dopo un periodo di distanza dall’attenzione mediatica, la star Michael Pitt accompagna l’esordio alla regia di Jack Huston con “Il giorno dell’incontro”; pellicola che eleva la poetica dei capostipiti per trarne un’identità propria, senza mancare di una narrazione fondata sulla necessità e concretezza.

La storia

Dopo aver lasciato il pugilato per dieci anni, l’ex campione mondiale dei pesi medi Mike Flanningan, noto come “L’Irlandese”, decide di tornare a battersi in un incontro valido per il titolo. Un’infanzia segnata dalle violenze del padre e dalla perdita di una madre morta suicida lo hanno spinto a sfogarsi negli allenamenti; ma dopo aver conosciuto il successo, gli abusi di alcool lo condurranno a un tragico incidente che avrà come vittima un ragazzino. Costretto ad abbandonare la carriera dopo l’insorgenza di un aneurisma, le giornate diverranno ancor più insostenibili dal senso di colpa, portandolo a perdere la vicinanza di sua figlia e della sua compagna. Confrontarsi per l’ultima volta in un match diverrà l’occasione tanto agognata di rimediare agli errori commessi, e affrontare i nodi insoluti di un passato tormentoso.

L’antieroe che si redime

Ancora una volta - con espliciti rimandi al capolavoro di Scorsese del 1980 - la scelta del bianco e nero si dimostra vincente nel definire un quadro che ai trascorsi esistenziali del protagonista associa coerentemente lo scenario logoro e fatiscente del quartiere di Brooklyn. Nell’arco di ventiquattro ore, l’intreccio alterna la linearità del racconto ai ricorrenti flashback, chiarendo poco a poco la comprensione di quanto si è già visto e di ciò che deve ancora avvenire. In piena sintonia, la macchina da presa s’inserisce a stretto contatto tra il lottatore e le varie comparse, catturando lo scenario intorno oltre ai piccoli particolari di un incontro, di uno scambio sfuggevole, di un’occasione preziosa e irripetibile. Tornato a ricoprire un ruolo di primo piano, Pitt regge con disinvoltura il personaggio scomodo del pugile, definendo un antieroe che - per sua natura - acquista spessore e personalità dal conto dei propri errori, come dalla ricerca ostinata di redenzione. Ulteriore sorpresa suscita l’interpretazione di Joe Pesci, che pur comparendo solo pochi minuti non mancherà di rimanere impresso ben oltre i titoli di coda. “Il giorno dell’incontro” riscopre così un po’ di quella magia che ha reso leggendaria l’epoca della Nuova Hollywood; affrontando con onestà il tema della penitenza senza privarsi al contempo di una prospettiva edificante sull’esperienza del dolore.

