«Mai smettere di inseguire i propri sogni» 

Una mattinata per farsi conoscere dagli studenti, ma anche per mandare dei messaggi alle giovani generazioni. Simone Aresti e Nicolas Viola ieri hanno partecipato a un incontro nell'aula magna del Liceo scientifico statale “Michelangelo” di Cagliari, rispondendo alle domande dei presenti. «Il momento più emozionante della mia carriera è stato vincere il campionato lo scorso anno: un'emozione incredibile», ha affermato il portiere, che poi ha raccontato anche una curiosità. «Con Lapadula ci siamo sfidati in C2 e lo “odiavo” perché mi aveva fatto una doppietta, poi ci siamo ritrovati a Pescara e Cagliari salendo in A in entrambi i casi». Da Viola un ricordo personale della sua crescita: «Mi dispiace aver messo da parte la scuola da giovane, ma per fortuna ho continuato a studiare e mi sono laureato. Volevo diventare un calciatore e non ho mai permesso al dubbio di insinuarsi: quando hai un obiettivo devi portarlo a termine. Mai mollare, bisogna sempre andare avanti per la propria strada e non fare sconti sui sogni: tutto si può fare». Una perseveranza che ha vissuto pure Aresti. «Ho dato tutto e non ho rimpianti in carriera. La passione per il calcio me l'ha trasmessa mio zio, i miei genitori hanno fatto tantissimi sacrifici per me».

