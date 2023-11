Mai rimossi i resti del chiosco bruciato 

Sono passati mesi dall’incendio che aveva raso al suolo il chiosco del pattinodromo a Sa Forada e i resti inceneriti sono ancora lì allo stesso posto.

Non sono mai stati rimossi e tutto attorno restano anche gli altri segni del raid vandalico con la cabina dell’Enel aperta e con i contatori ben in vista. Tra l’altro lo spazio è aperto e accessibile a tutti, così gruppi di ragazzini vi entrano tutti i giorni, con il rischio che tra questa devastazione, possano farsi anche male.

L’incendio, quasi certamente di origine dolosa, era divampato all’improvviso e in poco tempo aveva distrutto il chiosco che un tempo veniva utilizzato come chiosco ristoro. Tutta la struttura del pattinodromo è ancora in attesa di sistemazione in modo da poter tornare presto nelle disponibilità degli atleti. I progetti di recupero riguardano anche l’ex impianto di calcio di Sa Forada e il Velodromo, abbandonati da anni e anche questi in balia dei vandali.

RIPRODUZIONE RISERVATA