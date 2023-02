«Mai ricevuto denaro ma ho sbagliato ad andare lì» 

«Non ho avuto modo di sentire Berlusconi, non era tra le mie priorità. Spero ci sia l'opportunità di sentirlo. Sono contenta della sua assoluzione, tredici anni hanno distrutto me ma hanno distrutto anche lui. Questa vicenda non poteva che avere questo fine». È quanto ha detto ieri Karima El Mahroug, più nota con il soprannome di Ruby, dopo essere stata assolta mercoledì insieme ad altri 28 imputati, fra i quali il leader di Forza Italia, nel processo Ruby ter. «Il nome Ruby non mi ha mai rappresentato. Era stato scelto come nickname su Facebook ed è stato poi preso dalla stampa e utilizzato nelle aule di tribunale, ma spero che mi identifichino col mio nome».

Felice per l’assoluzione: «Non ci speravo minimamente, ero abituata a ricevere solo il peggio da questa bolgia mediatica. Posso ora vivere come una ragazza normale recuperare i momenti di vita rubati, a 17 anni vedere in edicola la faccia col tuo nome è difficile». E rispondendo alle domande dei giornalisti prima della presentazione della sua biografia a Milano, Karima ha precisato: «Non ho mai ricevuto milioni di euro, altrimenti non sarei nemmeno rimasta in Italia a soffrire tutto quello che ho sofferto», ha detto a proposito delle somme che avrebbe ricevuto, secondo l'accusa, da Berlusconi.

«L’unica cosa realmente sbagliata è stata capitare nel posto giusto ma nel momento sbagliato. Con il senno di poi – ha aggiunto Karima – mi sono pentita di essere entrata a casa di Berlusconi. Tutto è stato strumentalizzato. Grata di fare quella conoscenza ma negli anni dopo mi sono pentita di essere capitata in quella casa, a Arcore. Se mi guardo indietro sono fiera di me e del mio percorso, bisogna perdonarsi e andare avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA