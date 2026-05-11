Mai pubblicati sul web i verbali dell’Aula: ricorso alla Regione 

Sul sito web del Comune non sono pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio comunale e la minoranza lo segnala al servizio Enti locali della Regione. Il consigliere del gruppo “Serramanna Futura”, Carlo Pahler, ha inviato la segnalazione sulla «persistente mancata pubblicazione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale sul sito istituzionale del Municipio e nei canali ufficiali di trasparenza amministrativa, in violazione dei principi di accesso agli atti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Sul caso il consigliere, che aveva preso posizione già a marzo scorso, sollecita oggi l’intervento delle istituzioni regionali. «Ad oggi, risulta disponibile unicamente il verbale relativo alla seduta numero 2 dell’11 febbraio 2021, mentre non risultano pubblicati i verbali delle sedute consiliari successive. Tale situazione determina una compromissione dei principi di trasparenza, partecipazione democratica e diritto dei cittadini alla conoscenza delle deliberazioni dell’organo consiliare», prosegue nell’informativa Pahler, secondo cui la mancanza «limita la possibilità di verifica da parte degli organi di controllo e dei cittadini».

Da qui la richiesta di «verificare lo stato dei verbali consiliari mancanti, provvedere alla pubblicazione immediata degli atti non ancora disponibili a partire dalle sedute successive al 11 febbraio 2021 e fornire indicazioni circa le procedure adottate dal Comune per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari». (i. pil.)

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