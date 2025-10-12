«Mai più vittime sul lavoro» 

Serramanna ha reso omaggio ai suoi caduti sul lavoro. Ieri, nell’occasione della giornata nazionale delle vittime sul lavoro, amministratori e forze sociali si sono strette ai familiari delle troppe vittime serramannesi. Nella cornice della piazza dedicata alle vittime, voluta dal Comune di Serramanna qualche anno fa, il ricordo è andato alle numerose morti bianche serramanesi e, come è naturale, a Giacomo Pilloni, il 45enne operaio che mercoledì scorso ha perso la vita nell’incidente terribile avvenuto a Villasor, lungo la statale 196, nel tragitto che doveva portarlo verso il luogo di lavoro, un cantiere stradale sulla Statale 195 Sulcitana, a Capoterra.

Per Serramanna la sua tragica fine rappresenta un’altra ferita dolorosa, e ancora drammaticamente aperta, come ha avuto modo di ricordare il sindaco Gabriele Littera. «Ricordiamo Giacomo Pilloni. Anche lui ci ha lasciati andando al lavoro. Per fortuna le tre persone che erano con lui sono sopravvissute: non sappiamo se per fortuna, per forza o per miracolo, ma siamo grati che non si sia aggiunto altro dolore alla tragedia».

«Lo scorso anno – ha proseguito Littera – avevamo ricordato Christian, un ragazzo che si era unito al triste elenco dei nostri concittadini caduti sul lavoro, e avevamo espresso la speranza che non avremmo più dovuto aggiungere nessuno. Purtroppo la realtà ci ha smentito, e oggi la nostra comunità ricorda altre due persone». Parole che hanno preso il tratto di una carezza collettiva anche per Rossella Marongiu, giovanissima infermiera che il 12 gennaio scorso era diretta all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove lavorava, e aveva perso la vita nella sua auto uscita di strada lungo la provinciale Samassi-Serrenti. «Rosella ci ha lasciato mentre andava a prendersi cura di noi nel suo ruolo di infermiera. Ci stringiamo ai suoi familiari, agli amici, a tutti i suoi cari», ha ricordato Littera,

Negli interventi a cura del Cpia2 e del Comitato Caduti sul Lavoro, è stato riaffermato «il diritto alla sicurezza nel lavoro, un tema che non dobbiamo mai stancarci di ripetere e di praticare». (i. pil.)

