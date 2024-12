«Mai più una città senza cinema» 

Chi quest’anno vorrà andare a vedere i film di Natale dovrà ancora migrare verso Iglesias o Cagliari, ma l’anno nuovo potrebbe portare con sé delle importanti sorprese. Pare infatti siano stati avviati contatti che potrebbero portare alla riapertura del Supercinema, mentre la sala “Fabio Masala” all’interno della “Fabbrica del cinema” potrebbe aprire le sue porte ad una programmazione più variegata.

Lo stabile

Il Supercinema di via Satta fa parte della storia della città, quasi un luogo sacro della cultura popolare carboniense. Ormai è chiuso da diversi anni, praticamente dalla fine dell’epidemia da Covid, da quando i gestori hanno restituito le chiavi ai proprietari. Ora ci sarebbe imprenditore del settore interessato ad aprire una mini multisala per dare risposte ai tanti appassionati che non si arrendono all’idea di non avere un cinema in città. Il sindaco Pietro Morittu, pur non volendo fornire ulteriori informazioni vistio che si tratta di un bene privato, conferma la notizia: «È in corso un dialogo per la definizione di un possibile passaggio della struttura. – spiega – È nell’interesse dell’amministrazione che ha deciso di scommettere nella cultura come strumento di sviluppo anche economico, impegnarsi per favorire, nel limite del possibile, anche gli interventi da parte di privati».

L’Umanitaria

Il primo cittadino, inoltre, aggiunge carne sulla brace: «È di qualche giorno fa la notizia che la Società umanitaria abbia ottenuto un finanziamento per intervenire sulla sala “Fabio Masala”, che già da qualche anno rappresenta un punto fermo per gli appassionati. Con le nuove risorse la struttura potrebbe ampliare in maniera importante la sua offerta culturale e rinsalderebbe ancor di più la già consolidata collaborazione con l’amministrazione comunale». Il direttore regionale della Società Umanitaria, Paolo Serra, conferma e aggiunge: «Siamo felici che la Regione, credendo nel progetto “La fabbrica del cinema”, abbia deciso di investire 360 mila euro per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme più recenti sulla sicurezza e l’antincendio». Grazie a questo finanziamento come prosegue ancora Paolo Serra, «la sala Fabio Masala (primo direttore regionale dell’Umanitaria e della Cineteca sarda di cui quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa) per altro già dotata di tutti i comfort e tecnologie necessarie, sarà in grado di proporre non solo film votati alla promozione culturale ma anche le più recenti uscite della nuova stagione cinematografica». Sembrerebbe, insomma, che il cinema non solo tornerà in città ma rafforzerà notevolmente la sua presenza riuscendo ad offrire una proposta in grado di soddisfare gli appassionati di diversi generi, riducendo o eliminando gli spostamenti verso altre città del territorio o dell’Isola.

