VaiOnline
Carbonia.
18 febbraio 2026 alle 00:24

«Mai più terapie in trasferte» 

Due nuovi servizi nell’unita operativa di Medicina trasfusionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due nuovi ambulatori presso l’ospedale Sirai di Carbonia per permettere a tantissimi pazienti di non doversi spostare su Cagliari o persino più lontano per ricevere cure fondamentali.

Il reparto

Nella giornata di ieri sono stati infatti inaugurarti due nuovi ambulatori, relativi all’unita operativa di Medicina trasfusionale, ovvero il Patient blood management (Pbm) e l’Ematologia. Per la dottoressa Maria Serrau, direttrice del centro trasfusionale, il Patient blood management avrà come obiettivo «l’ottimizzazione dell’uso del sangue e delle sue componenti, prevenendo e trattando l’anemia, riducendo le trasfusioni evitabili e migliorando gli esiti clinici. Un approccio moderno e multidisciplinare che consentirà di limitare ricoveri inappropriati e accessi ripetuti al Pronto soccorso». Il nuovo ambulatorio di Ematologia, invece, come spiega l’ematologa Cristina Porru, «rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la diagnosi e il follow-up delle principali patologie del sangue, soprattutto nei casi routinari e a bassa complessità. Un servizio che permette ai cittadini di ricevere assistenza qualificata senza doversi spostare verso gli hub dell’area metropolitana di Cagliari».

Le novità

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale Paolo Cannas: «I nuovi ambulatori vogliono rappresentare un potenziamento strategico che amplia in modo significativo l’offerta sanitaria del territorio, con ricadute concrete sulla qualità delle cure e sull’organizzazione ospedaliera. La novità si inserisce in una visione chiara – prosegue - rafforzare la sanità di prossimità, garantendo cure appropriate e tempestive direttamente sul territorio. I nuovi ambulatori non solo migliorano la presa in carico dei pazienti, ma contribuiscono anche a una gestione più efficiente delle risorse ospedaliere». In un periodo, che va avanti da diversi anni, in cui si rincorrono le critiche per un sistema ospedaliero pieno di criticità e di falle, il nuovo manager della sanità sulcitana però non perde la speranza ed è anzi molto fiducioso: «Stiamo lavorando per attivare i servizi di Cardiologia interventistica, neurologia e altre specialità”. All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore regionale Emanuele Cani e il sindaco di Carbonia Pietro Morittu e quest’ultimo ha voluto porre l’accento sul fatto che «l’obbiettivo in questi nuovi percorsi è provare a creare un senso di comunità e permettere ai cittadini di ridare fiducia al sistema sanitario, investendo tempo per la gestione di una situazione complessa. Si sta dando avvio a un nuovo percorso che in un orizzonte temporale medio lungo possa ridarci la sanità che ci meritiamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 