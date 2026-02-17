«Mai più terapie in trasferte» 

Due nuovi ambulatori presso l’ospedale Sirai di Carbonia per permettere a tantissimi pazienti di non doversi spostare su Cagliari o persino più lontano per ricevere cure fondamentali.

Il reparto

Nella giornata di ieri sono stati infatti inaugurarti due nuovi ambulatori, relativi all’unita operativa di Medicina trasfusionale, ovvero il Patient blood management (Pbm) e l’Ematologia. Per la dottoressa Maria Serrau, direttrice del centro trasfusionale, il Patient blood management avrà come obiettivo «l’ottimizzazione dell’uso del sangue e delle sue componenti, prevenendo e trattando l’anemia, riducendo le trasfusioni evitabili e migliorando gli esiti clinici. Un approccio moderno e multidisciplinare che consentirà di limitare ricoveri inappropriati e accessi ripetuti al Pronto soccorso». Il nuovo ambulatorio di Ematologia, invece, come spiega l’ematologa Cristina Porru, «rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la diagnosi e il follow-up delle principali patologie del sangue, soprattutto nei casi routinari e a bassa complessità. Un servizio che permette ai cittadini di ricevere assistenza qualificata senza doversi spostare verso gli hub dell’area metropolitana di Cagliari».

Le novità

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale Paolo Cannas: «I nuovi ambulatori vogliono rappresentare un potenziamento strategico che amplia in modo significativo l’offerta sanitaria del territorio, con ricadute concrete sulla qualità delle cure e sull’organizzazione ospedaliera. La novità si inserisce in una visione chiara – prosegue - rafforzare la sanità di prossimità, garantendo cure appropriate e tempestive direttamente sul territorio. I nuovi ambulatori non solo migliorano la presa in carico dei pazienti, ma contribuiscono anche a una gestione più efficiente delle risorse ospedaliere». In un periodo, che va avanti da diversi anni, in cui si rincorrono le critiche per un sistema ospedaliero pieno di criticità e di falle, il nuovo manager della sanità sulcitana però non perde la speranza ed è anzi molto fiducioso: «Stiamo lavorando per attivare i servizi di Cardiologia interventistica, neurologia e altre specialità”. All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore regionale Emanuele Cani e il sindaco di Carbonia Pietro Morittu e quest’ultimo ha voluto porre l’accento sul fatto che «l’obbiettivo in questi nuovi percorsi è provare a creare un senso di comunità e permettere ai cittadini di ridare fiducia al sistema sanitario, investendo tempo per la gestione di una situazione complessa. Si sta dando avvio a un nuovo percorso che in un orizzonte temporale medio lungo possa ridarci la sanità che ci meritiamo».

