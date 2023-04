Mai più strade allagate nell’abitato 

Sono stati avviati i lavori per l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche: freneranno la formazione di allagamenti nelle zone critiche del centro abitato di Uta. Dopo la fase di progettazione, che si è conclusa nel 2021 con l’approvazione del piano di fattibilità tecnica ed economica degli interventi complessivi, per una spesa totale di 2 milioni e 300 mila euro, è stato appena avviato il cantiere del primo lotto funzionale.

I lavori

Le opere in corso riguardano le lavorazioni nelle zone limitrofe alla via Isca Foras, ritenute più urgenti rispetto alle esigenze complessive. Un piano da 370mila euro, che prevede la nuova realizzazione del sistema di drenaggio delle arterie stradali attualmente sprovviste, tra cui la parte a monte di via Is Prunixeddas e il vico secondo Isca Foras. Un’area che, in occasione di eventi meteorici rilevanti, è soggetta a vasti allagamenti. Oltre all’estensione dell’attuale rete di raccolta delle acque meteoriche, si procederà all’ottimizzazione dei percorsi esistenti, creando una diramazione che consentirà di alleggerire il carico idraulico nei tratti più critici di via Is Prunixeddas. Inoltre verrà realizzato un collettore che intercetti quello già esistente tra la via Is Prunixeddas e la via Sulis, e lo colleghi al canale di via Torino, passando attraverso via Stazione e via Firenze. Dopo il completamento di queste opere, potranno partire i lavori di rifacimento della sede stradale di via Is Prunixeddas, attualmente in attesa per evitare di dover intervenire con nuovi scavi, per l’esecuzione della rete di scarico delle acque.

Il Comune

«Gli interventi avviati, sono finalizzati sia al completamento della rete di drenaggio delle acque piovane, che attualmente risulta insufficiente in alcune strade, sia alla distribuzione più equilibrata delle portate che defluiscono nei canali attraverso il centro abitato - afferma l'assessore alla Viabilità, Emanuele Pinna, e aggiunge - Tali soluzioni, limiteranno notevolmente gli allagamenti che ancora si verificano in occasioni d’intense precipitazioni, inoltre rappresentano un primo passo verso un progetto più grande, che consentirà di intervenire in gran parte delle aree critiche del nostro paese».