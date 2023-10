Mai più strade allagate, ecco la rete di smaltimento 

Sono in corso, a Uta, i lavori per il rinnovo della rete di smaltimento delle acque piovane. L’iniziativa, che punta a migliorare la qualità della vita nel centro abitato, comprende la creazione di un nuovo sistema di drenaggio nelle arterie stradali di via Is Prunixeddas e vico II Isca Foras, in precedenza esposte a problemi di allagamento. In quest’area, caratterizzata da ristagni d’acqua nel terreno, sono state realizzate tubazioni interrate di diametro adeguato e relative caditoie laterali in ghisa, lungo le cunette stradali in arterie in precedenza prive di un sistema di drenaggio idoneo.

L’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, con la riduzione degli allagamenti, rappresenta un passo significativo per la sicurezza e lo sviluppo di Uta che, attualmente, è servita da una rete di drenaggio delle acque piovane, che include canalizzazioni e condotte che coprono gran parte del centro abitato. I lavori ridurranno gli allagamenti che la comunità ha affrontato diverse volte in passato. «Una pietra miliare per la comunità – afferma il sindaco Giacomo Porcu – abbiamo già visto troppi episodi di allagamenti, causati dalle forti piogge, che hanno creato vari disagi per i nostri cittadini». L’assessora ai Lavori pubblici, Urbanistica e protezione civile, Michela Mua, precisa: «Un aspetto fondamentale della nostra progettazione è stato quello di garantire il deflusso delle acque piovane, minimizzando gli impatti negativi sul nostro ambiente naturale».

