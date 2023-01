«Mai più soli con il Parkinson» 

«Nessuno avrebbe potuto prevedere che di punto in bianco ci si ritrovasse rinchiusi in casa senza la possibilità di ricevere le cure di un fisioterapista fondamentale per paziente con il morbo di Parkinson. Ma con il Covid è accaduto e tutti noi ci siamo dovuti rassegnare a vedere il nostro corpo regredire dopo tanti piccoli progressi. Non dovrà più succedere».

L’esperienza

Nelle parole di Carlo Usai, paziente e vicepresidente dell’associazione dei malati di Parkinson che in città conta una sessantina di iscritti (ma i casi sono molto più numerosi), tutta la soddisfazione di chi ha appena ultimato un’esperienza di formazione che ha visto protagonisti i pazienti e i loro familiari. Tutto merito di un progetto portato avanti in forma volontaria dalla fisioterapista Francesca Cannas che ha voluto mettere a disposizione dei pazienti la sua esperienza trentennale nel campo neurologico: «C’è tutta una serie di conseguenze legate alla patologia, come la rigidità, il blocco motorio, sulle quali occorre intervenire non appena si presentano – spiega la professionista - rimettere in funzione in modo giusto il movimento in tempi rapidi è fondamentale, in caso contrario è complicatissimo ripartire. Dunque è facile capire in che situazione si siano trovate tutte queste persone quando l’esigenza del “distanziamento” imposta dal Covid ha fermato ogni attività». I tempi del servizio pubblico impongono già ritmi lenti nella terapia: «Due, tre volte alla settimana al massimo – conferma Carlo Usai – figuriamoci cosa ha comportato per noi uno stop lungo mesi». Da cui l’idea della fisioterapista di coinvolgere i pazienti e le loro famiglie in un corso di formazione.

Le famiglie

«Il paziente con il Parkinson ha sempre un accompagnatore - continua Francesca Cannas – ho pensato che insegnare una ginnastica specifica, piccole tecniche di base a entrambi, li avrebbe potuti rendere autonomi. L’entusiasmo è stato grande e ad ogni lezione li ho visti acquisire sempre più sicurezza dopo un lungo stop che aveva demoralizzato tutti. Ora hanno imparato ad allenarsi in casa, e presto organizzeremo una seconda fase del progetto: darà modo di integrare il lavoro dello specialista che continuano a ricevere. Hanno lavorato insieme, confrontando paure, problemi in contesto quasi “giocoso” e i risultati sono arrivati». Una boccata d’ossigeno per chi da sempre chiede che nel territorio si crei un servizio polispecialistico per affrontare la patologia: «Fisioterapista, psicologo, nutrizionista, neurologo, sono tanti i professionisti ai quali ci rivolgiamo, ma qui è impossibile avere un team che lavora in sinergia – puntualizza Carlo Usai – ci piacerebbe che questo progetto ispirasse chi fino a oggi è stato sordo alle nostre richieste». Molte persone continuano ad affrontare da sole la patologia, tante famiglie non hanno il coraggio di chiedere aiuto: «Ho sposato questo progetto proprio perché ho percepito questo bisogno di aiuto – conclude Francesca Cannas – può essere davvero un primo passo verso il cambiamento».