Mai più senza pediatra, servizio prorogato per tutto il 2023 

Per tutto il 2023 i genitori dei piccoli di Carloforte potranno contare sul servizio di specialistica ambulatoriale di Pediatria, attivo già da qualche mese nei locali della Casa della salute.

Una proroga che mette al sicuro il servizio per tutto l’anno, l’unico in questo momento disponibile sull’Isola per i pazienti in età pediatrica. L’annuncio della proroga è stato fatto tramite una nota dal sindaco di Carloforte Stefano Rombi e dall’assessora alla Sanità Pinella Franca Opisso.

Già da mesi Carloforte è rimasto privo del pediatra di base, essenziale per le esigenze dei pazienti più piccoli. A questa mancanza sanitaria si era in parte sopperito con l’attivazione da parte della Asl del servizio di specialistica ambulatoriale di Pediatria, appena prorogato. Ma sarebbero in arrivo novità anche sul fronte del pediatra di base, un vero punto di riferimento per i genitori di pazienti in età pediatrica. «Sul Servizio di base - si legge nell’avviso del sindaco Rombi e dell’assessora Opisso - siamo in attesa che la Regione Sardegna approvi la graduatoria finale per l’affidamento del servizio». Solo dopo si potrà definire la situazione pediatra a Carloforte.

