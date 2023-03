«Mai più ruoli preclusi alle donne»  

La prima donna presidente del Consiglio in Italia ricorda che l'8 marzo «deve essere una giornata di orgoglio e consapevolezza di quello che noi possiamo fare, piaccia o no agli altri» e si scopre leader anche nel motivare le donne, le sprona a non fermarsi un passo indietro, a non sottostimarsi e promette, intervenendo ieri alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto, un impegno quotidiano per le donne «costrette ad affrontare difficoltà molto grandi per vedere affermato il proprio talento e riconosciuti i loro sacrifici, un impegno a trovare soluzioni perché possano affermarsi pienamente, senza per questo fare rinunce di ogni genere». Del resto è indubbio che Meloni premier abbia provocato, accelerato un domino virtuoso: nel giro di pochi mesi l'Italia sembra aver messo il turbo con Silvana Sciarra, prima donna eletta dal Parlamento come giudice presso la Corte Costituzionale; Margherita Cassano, prima donna presidente di Cassazione e Elly Schlein, prima donna leader della segreteria del Pd. «C'è da essere felici», osserva la scrittrice Dacia Maraini, «ora mi aspetto che agisca per le donne».

L’obiettivo dichiarato «è nominare in una società partecipata statale la prima amministratrice delegata», e la convinzione è che siano maturi i tempi per una donna presidente della Repubblica, visto che, «non ci saranno più ruoli preclusi alle donne». Giorgia Meloni guarda indietro e ricorda quanta strada ha fatto e con quali commenti maschili come quando i colleghi ridevano la prima volta, «che mi sedetti sullo scranno più alto della Camera come vicepresidente».

L’obiettivo dichiarato «è nominare in una società partecipata statale la prima amministratrice delegata», e la convinzione è che siano maturi i tempi per una donna presidente della Repubblica, visto che, «non ci saranno più ruoli preclusi alle donne». Giorgia Meloni guarda indietro e ricorda quanta strada ha fatto e con quali commenti maschili come quando i colleghi ridevano la prima volta, «che mi sedetti sullo scranno più alto della Camera come vicepresidente».

La consapevolezza

La prima donna presidente del Consiglio in Italia ricorda che l'8 marzo «deve essere una giornata di orgoglio e consapevolezza di quello che noi possiamo fare, piaccia o no agli altri» e si scopre leader anche nel motivare le donne, le sprona a non fermarsi un passo indietro, a non sottostimarsi e promette, intervenendo ieri alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto, un impegno quotidiano per le donne «costrette ad affrontare difficoltà molto grandi per vedere affermato il proprio talento e riconosciuti i loro sacrifici, un impegno a trovare soluzioni perché possano affermarsi pienamente, senza per questo fare rinunce di ogni genere». Del resto è indubbio che Meloni premier abbia provocato, accelerato un domino virtuoso: nel giro di pochi mesi l'Italia sembra aver messo il turbo con Silvana Sciarra, prima donna eletta dal Parlamento come giudice presso la Corte Costituzionale; Margherita Cassano, prima donna presidente di Cassazione e Elly Schlein, prima donna leader della segreteria del Pd. «C'è da essere felici», osserva la scrittrice Dacia Maraini, «ora mi aspetto che agisca per le donne».

Il lavoro e i diritti

“La cultura del rispetto e il ruolo della Donna” è l’appuntamento in programma, alle 11, nell’Aula del Consiglio regionale. Dopo i saluti del presidente Michele Pais, interverranno raccontando ciascuna la propria storia Giulia Pintor, atleta; Viola Bandinu, alfiere della Repubblica; Monica Pais, veterinaria; Serena Sanna, ricercatrice; Agnese Cabigliera, imprenditrice agricola. Previsti gli interventi di tutte le consigliere, delle assessore Ada Lai e Anita Pili, della presidente del Consiglio delle autonomie locali Maria Paola Secci; della presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Ruggiu e della Consigliera di parità Maria Tiziana Putzolu.

Dietro le sbarre

“Un sorriso oltre le sbarre” è l’iniziativa promossa dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV” in programma oggi nella casa circondariale di Uta. «Un’opportunità per incontrare le detenute e parlare con le donne che, in qualità di agenti, operatrici o educatrici, sperimentano quotidianamente la dura realtà del carcere», dice la consigliera regionale di Demos Laura Caddeo che parteciperà all’iniziativa.

Le signore della terra

Donne e impresa, binomio vincente. In Italia, secondo la classifica stilata da Unioncamere e InfoCamere, le imprese guidate da donne in agricoltura entrano nella top five dei settori con il più alto tasso di femminilizzazione, dopo i servizi, la sanità, l’istruzione, accoglienza e ristorazione. In Sardegna, sono oltre 11mila (11.425) le aziende agricole guidate da donne, oltre il 24% del totale. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti Sardegna sui dati del censimento 2021. Nel 2000 rappresentavano il 19,8 per cento del totale delle aziende agricole sarde, e il 24,3 nel 2021 (a livello nazionale il 28%). Spiega la responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Sardegna Elisabetta Secci, titolare di una fattoria multifunzionale:«La presenza femminile è cresciuta soprattutto nelle nuove attività con le scuole, gli agriasili, le fattorie didattiche, i percorsi rurali di pet-therapy, gli orti didattici ma anche nell’agricoltura di precisione, la presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica oltre che nell’agriturismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata