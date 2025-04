Mai più pedoni in mezzo alla strada 

Raggiungere a piedi il polo sanitario e la piscina di via Lombardia, o fare una passeggiata per godersi gli spazi dell’area verde dell’ex Comunità montana non sarà più un rischio: sono finalmente cominciati i lavori per dotare di marciapiedi uno dei tratti stradali più pericolosi del centro abitato.

Sicurezza

L’opera, costata 90mila euro, permetterà di mettere in sicurezza il collegamento tra via Amendola e via Lombardia, offrendo ai cittadini la possibilità di spostarsi a piedi senza pericoli. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come i lavori fossero attesi da anni dai residenti della zona, ma anche dalle tante persone che usufruiscono dei servizi presenti in via Lombardia: «L’opera arriva dopo il declassamento a comunale della strada provinciale che attraversa quel tratto di Capoterra, senza questo passaggio non avremmo mai potuto investire risorse per realizzare questi lavori. Quella strada è percorsa quotidianamente da tante persone, non era tollerabile che donne con i passeggini o anziani diretti verso il polo sanitario di via Lombardia rischiassero costantemente la propria incolumità a causa delle auto che sfrecciano a ogni ora».

I servizi

La piscina comunale, la Rsa, la Rems, e – quando gli interventi di ristrutturazione dei locali saranno completati – il centro vaccini e la guardia medica: via Lombardia è considerata una zona ricca di servizi. «Inoltre – sottolinea Garau -, la strada permette di raggiungere un quartiere dove vivono numerose famiglie, d’ora in poi non sarà più un problema raggiungere a piedi il polmone verde di Capoterra, frequentato ogni giorno da tante persone. In quella zona, oltre alla costruzione dei marciapiedi, abbiamo avviato la realizzazione di un piccolo parco giochi in un’area che ospitava rifiuti e carcasse d’auto».

Silvia Sorgia, vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, garantisce come ai marciapiedi che uniscono via Amendola a via Lombardia si aggiungeranno altri interventi di messa in sicurezza delle strade: «L’opera che stiamo realizzando risolve un problema che i cittadini ci denunciavano da tempo, tuttavia abbiamo intenzione di intervenire anche nel quartiere che si trova sopra il cimitero. Fondamentale, inoltre, saranno i lavori in via Dei Genovesi, grazie ai quali si potrà dotare di marciapiedi e illuminazione la zona».

