«Mai più morti per colpa di fango e incuria» 

Sei nomi, sei vite che restano nel cuore della comunità. Capoterra si è ritrovata ieri mattina per ricordare le vittime delle alluvioni che hanno segnato la storia del territorio: Margaret, Felicina, Antonello, Licia, Anna Rita e Speranza. Una mattinata di commemorazione promossa dal Comune, culminata in una passeggiata nei luoghi che hanno conosciuto la devastazione e che oggi stanno tornando a disposizione dei cittadini.

La memoria

Il ricordo si è intrecciato con un messaggio rivolto al futuro. «Ricordare significa assumersi una responsabilità: lavorare ogni giorno per la sicurezza del territorio, investire nella prevenzione e fare in modo che tragedie come quelle del passato non si ripetano», dice il sindaco Beniamino Garau, richiamando l’importanza di trasformare la memoria in un impegno concreto.

La passeggiata ha rappresentato anche un segnale di rinascita e resilienza. Camminare insieme nei luoghi feriti dalle alluvioni significa non dimenticare il dolore, ma trovare la forza di guardare avanti. In questo percorso si inserisce il Parco Liori, simbolo della volontà di restituire alla comunità spazi di vita, incontro e condivisione. «Rappresenta proprio questo: la volontà di trasformare le ferite del passato in nuovi spazi da lasciare in eredità ai nostri figli e alle future generazioni», spiega Garau.

Il saluto al parroco

La giornata è stata anche l’occasione per rendere omaggio a don Battista, storico punto di riferimento della comunità di Frutti d’Oro, che dopo tanti anni di servizio si avvicina alla pensione. Il sindaco ha ricordato il suo impegno durante i giorni drammatici dell'alluvione del 2008, quando il sacerdote fu accanto alle famiglie colpite, offrendo conforto, aiuti concreti e sostegno a chi aveva perso tanto, in alcuni casi tutto. «Un uomo che con il suo cuore, il suo sudore e la sua fede ha contribuito a costruire una comunità unita e solidale», ricorda Garau, ringraziandolo per la vicinanza dimostrata nei momenti più difficili. «Di tutto ciò che hai costruito, caro don Battista, saremo sempre custodi».

Alla manifestazione hanno partecipato le autorità, le associazioni di volontariato e di Protezione civile, le Forze dell’ordine e i cittadini. Una giornata per ribadire che Capoterra non dimentica e continua a guardare avanti, con l’obiettivo di costruire una città più sicura e vivibile. Perché la memoria delle vittime diventi responsabilità e impegno per il futuro.

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