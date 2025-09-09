«Mai più miasmi e perdite fognarie» 

Un progetto atteso da tempo che ora aspetta solo il via libera ufficiale alle operazioni dopo l’ok in Giunta: il Comune di San Sperate ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei collettori delle acque meteoriche nel centro abitato, con un investimento complessivo di 120 mila euro. Focus nella zona intorno a piazza Croce Santa, dove questi interventi potrebbero anche (e finalmente) risolvere il problema dei miasmi che spesso hanno ammorbato l’aria della zona. L’intervento sarebbe necessario per risolvere le criticità che negli ultimi anni si sono manifestate durante le piogge più intense, in particolare nella zona intorno alla piazza, dove spesso si verificano ristagni sulla carreggiata e sulle banchine.

Perdite fognarie

Occorre fare un passo indietro: un anno fa, il Comune era già intervenuto su una perdita che aveva causato uno sprofondamento dell’asfalto all’incrocio tra via Monastir e piazza Croce Santa. L’allora assessore alla Viabilità e urbanistica, Roberto Schirru, aveva annunciato che «durante l’esecuzione sono stati trovati reflui fognari dove non dovevano esserci», a possibile spiegazione della puzza insopportabile che ammorba l’aria nella zona.

L’idea era quindi di prendere i due piccioni con una sola fava”: presto si sarebbe dovuto intervenire sui collettori, in modo da risolvere il problema dei ristagni, ma anche approfittarne per indagare (e magari risolvere) il problema dei miasmi. Poco dopo, a dicembre, era stato affidato l’incarico per la progettazione, e ora arriva il via libera ai lavori. Il progetto prevede opere per un valore di circa 82.800 euro destinate direttamente ai lavori e agli oneri per la sicurezza. Le risorse sono interamente coperte dal bilancio comunale.

L’intervento

Il sindaco Fabrizio Madeddu, oggi, spiega come l’iter burocratico sembrerebbe essere arrivato alla fine: «Interverremo finalmente sul collettore con una manutenzione straordinaria. Le operazioni riguarderanno anche la via Roma, che costeggia la piazza e dove sono presenti anche diverse attività commerciali. Il sindaco prosegue: «Dopo l’approvazione della giunta stiamo procedendo per l’affidamento e dopo avremo la stipula del contratto. Possiamo dire che siamo in dirittura d’arrivo».

Ancora presto per conoscere la data di avvio dei lavori o se questi renderanno necessari eventuali modifiche alla circolazione per premettere lo svolgimento delle operazioni. Per ora non rimane che attendere l’affidamento.

