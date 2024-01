«Mai più in Italia ignobili leggi razziste» 

Lo sterminio degli Ebrei è stato «il più abominevole dei crimini» e Auschwitz ha spalancato «i suoi cancelli» su «un orrore assoluto, senza precedenti» che è stato «idealizzato e realizzato in nome di ideologie fondate sul mito della razza, dell’odio, del fanatismo, della prevaricazione». La strada da seguire, soprattutto ora che si stanno riaffacciando «pericolose fattispecie di antisemitismo» non è certo «quella dell’odio», ma «della pace». Riconoscendo, oggi, anche il diritto di un popolo come quello palestinese ad avere un proprio Stato.

Il richiamo al rispetto

Il discorso che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa al Quirinale in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria è di quelli destinati a lasciare il segno. Soprattutto perché la ricorrenza quest’anno si celebra mentre è in corso tra israeliani e palestinesi forse il peggior conflitto della loro tormentata storia. E così, le parole che il Capo dello Stato pronuncia davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una nutrita squadra di ministri, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i vertici della Comunità ebraica e i familiari dei Giusti, acquistano un valore forte e si rivolgono a una platea più vasta di quella presente nel salone dei Corazzieri. Sono parole che invitano al rispetto dei diritti «di ciascuno», che condannano «l’indifferenza» di chi sceglie di «guardare dall'altra parte», ma soprattutto che invitano, «chi ha sofferto», come il popolo di Israele, a «non negare a un altro popolo il diritto» ad avere «uno Stato».

Gli orrori del passato

Nel salone dove campeggiano immagini della Shoah, alla presenza anche di uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz-Birkenau, Sami Modiano, ricorda come l’Italia adottò «durante il fascismo in un clima di complessiva indifferenza, le ignobili leggi razziste» e di come gli appartenenti «alla Repubblica di Salò collaborarono attivamente alla cattura, deportazione e persino alle stragi degli ebrei». Ma, poiché la «ruota della Storia sembra» riportare «l’umanità indietro», gli orrori del passato non devono ripetersi.

La lezione dei Giusti

«La Repubblica italiana non tollererà minacce, intimidazioni e prepotenze» nei confronti delle «comunità ebraiche», assicura, ma lancia anche un appello affinché «odio e intolleranza» non prendano il sopravvento. In nessuna parte del mondo. Celebrando i Giusti, osserva come loro, non solo sconfissero «paura e indifferenza», ma indicarono anche «una strada diversa da odio e oppressione». Un monito rivolto anche a Israele a perseguire «la strada della pace».

La condanna

Mattarella condanna con forza quanto avvenuto il 7 ottobre ad opera di Hamas che definisce «la raccapricciante replica degli orrori della Shoah» e manifesta solidarietà a Israele. Ma esprime anche «angoscia» sia «per gli ostaggi», sia «per le numerose vittime tra la popolazione civile palestinese nella striscia di Gaza. Tante donne e bambini».

