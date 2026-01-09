Mai più frane nella zona di via San Francesco 

Dopo oltre vent’anni di attese e segnalazioni, arriva finalmente un finanziamento per la messa in sicurezza di una delle zone più problematiche del centro abitato di Villacidro. La Regione ha stanziato 300mila euro per il consolidamento del costone roccioso lungo via San Francesco d’Assisi, un’area che da tempo presenta criticità legate alla stabilità del terreno, con possibili effetti sulla viabilità e sulle abitazioni.

I fondi

Le risorse fanno parte dei fondi regionali destinati agli interventi di prevenzione e al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi atmosferici eccezionali. Il Comune può così intervenire su una criticità tornata al centro dell’attenzione anche dopo la frana del 2011, che aveva creato forte preoccupazione tra i residenti, soprattutto per le condizioni di sicurezza delle abitazioni e della strada.

L’intervento interessa la zona tra via San Francesco d’Assisi e via Giovanni XXIII, un'area caratterizzata da un’elevata presenza di abitazioni, da tempo sotto osservazione per i problemi legati alla stabilità del versante. La conformazione del terreno ha reso evidente, negli anni, la necessità di un intervento strutturale in grado di ridurre i rischi e migliorare le condizioni di sicurezza, più volte segnalate anche dagli stessi residenti.

I tempi

Il Comune di Villacidro seguirà direttamente l’intervento, inserito tra le priorità regionali dopo l’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico. Un passaggio che ha consentito di inquadrare l’opera all’interno della programmazione regionale degli interventi di prevenzione. La fase di progettazione è prevista nel 2026, mentre l’esecuzione dei lavori è programmata tra il 2027 e il 2028, secondo il cronoprogramma tecnico-amministrativo.

La Giunta

«Questo finanziamento rappresenta una risposta concreta a una criticità che da decenni interessa una parte importante del nostro paese», sottolinea il sindaco Federico Sollai. «La sicurezza delle persone è la nostra priorità. Mettiamo finalmente le basi per un intervento strutturale e definitivo, capace di restituire serenità alle famiglie che vivono nella zona e garantire una maggiore sicurezza alla viabilità».

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Dario Piras: «L’inserimento dell’intervento tra le priorità regionali, reso possibile dal nuovo Piano di Assetto Idrogeologico, è il risultato di un lavoro tecnico e politico costante. La fase progettuale sarà determinante per individuare una soluzione efficace e duratura, intervenendo in modo deciso sulla stabilità del terreno e sulla tutela delle abitazioni e delle infrastrutture».