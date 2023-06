Mai più allagamenti in centro 

Ci sono 850mila euro per i lavori di mitigazione idraulica per il Rio Flumineddu che divide in due San Sperate. «E interverremo anche sul Rio Mannu», anticipa il sindaco Fabrizio Madeddu, riferendosi al fiume che più di 100 anni fa inondò il paese.

Il Rio Flumineddu è il corso d'acqua (in questo periodo totalmente in secca) che raccoglie anche gli scarichi meteorici del centro e che costituisce «rischio idraulico che grava sull'abitato di San Sperate», come si legge da una delibera regionale datata a febbraio 2021. Nota recepita dal Piano di Assetto idrogeologico approvato dal Consiglio comunale e in virtù del quale sono partiti i lavori nei giorni scorsi.

«Il Comune di San Sperate è beneficiario di due distinti e separati finanziamenti della Regione», spiega l'assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili, «uno ammonta a 550mila euro e il progetto definitivo-esecutivo è di prossima approvazione. L'altro invece da 300mila euro è in corso di realizzazione. Così intendiamo mitigare il rischio alluvione nel centro urbano».

Gli interventi

I lavori in corso prevedono la sostituzione degli argini ammalorati, affinché sia possibile riclassificare il rischio. Gli interventi prevedono, nello specifico, la pulizia della vegetazione e la demolizione degli argini in cemento, come in via Rio Concias, la realizzazione di nuovi argini in cemento armato e la ritinteggiatura.

«Quando ci sarà un'eventuale riclassificazione del rischio», aggiunge il sindaco Madeddu, «teoricamente si potrebbero svincolare alcune zone e di conseguenza ci potrebbero essere alcune modifiche al livello urbanistico, in meglio. meno limitazioni edilizie, in poche parole».

Il rischio

Da sottolineare il fatto che il Rio Flumineddu, che arriva da Decimomannu e prosegue verso Monastir, costeggia la Statale 130dir nel paese e passa sotto la Provinciale 4, oltre che sotto la piazza principale intitolata ad Antonio Gramsci e sotto il giardino megalitico.

C'è un altro fiume che preoccupa i cittadini da sempre: il Rio Mannu. E anche su quello il sindaco anticipa: «Una volta che ci saremo occupati del centro urbano passeremo al Rio Mannu. Abbiamo dei piani anche per quello».

L’amministrazione sansperatina a giugno del 2021 aveva voluto uno studio di compatibilità geologica e idraulica e i risultati avevano indicato il Rio Mannu come «il maggior rischio per un’eventuale alluvione per il paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA