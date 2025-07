Mai più alla fermata del bus sotto il sole 

Alla fermata del bus sotto il sole d’estate, con la pioggia durante l’inverno. Un disagio per giovani, famiglie e anziani di Selargius, pendolari per lavoro, svago e motivi di studio, o anche semplicemente per fare la spesa o una visita medica. Dal centro alle periferie la situazione non cambia, e in prossimità di alcune scuole oltre ai disagi si sommano i rischi per gli studenti costretti ad aspettare i pullman seduti nei marciapiedi. «Le fermate vanno messe in sicurezza», l’appello del consigliere di minoranza Mario Tuveri che ha portato il tema nell’Aula di piazza Cellarium. Intanto da Città metropolitana e Ctm annunciano un progetto che per Selargius prevede 4 pensiline: 2 in via Primo Maggio, altrettante in via Trieste.

Le lamentele

Le lamentele sono quasi all’ordine del giorno. «L’unica fermata dotata di pensilina è in via Gallus, vicino al parco di Si ‘e Boi, per il resto dobbiamo aspettare il bus cercando riparo dal sole sotto qualche albero vicino», racconta Ilaria Agus mentre attende la linea Qs del Ctm in piazza Cellarium. «Basterebbe mettere almeno nelle fermate principali una semplice struttura dove potersi riparare da sole e pioggia». Disagi e pericoli anche durante l’anno scolastico, soprattutto davanti al liceo Pitagora. Lì dove gli studenti aspettano i bus Ctm - ma non solo - seduti nel tratto di marciapiede fra istituto e strada: problema già segnalato dai vertici del Comune all’azienda di trasporto pubblico con cui si sta studiando una soluzione.

Il tema è approdato di recente in Consiglio, portato dall’esponente di minoranza Tuveri: «Da diversi anni il Ctm, che ha sempre mostrato attenzione verso i propri utenti, non posiziona più pensiline nelle fermate», è la premessa nell’ordine del giorno votato dal Consiglio. Discorso che si allarga anche alle fermate Arst e degli altri mezzi pubblici che percorrono le strade cittadine. Da qui l’istanza di impegno, rivolta a sindaco e Giunta, di richiedere alle società di trasporto pubblico “dopo aver individuato degli spazi necessari da parte degli uffici comunali competenti, l’installazione di pensiline in corrispondenza delle fermate dei proprio mezzi».

Il progetto

Dalla Città metropolitana di Cagliari c’è l’annuncio di un progetto - con diversi Comuni dell’hinterland coinvolti - che prevede di realizzare pensiline accessibili vicino agli istituti scolastici, tutte con percorsi tattili e senza ostacoli per le persone con disabilità. Il piano, finanziato da Regione e Città metropolitana, deve essere ancora aggiudicato. «Un progetto molto importante», sottolinea Francesco Lilliu, consigliere metropolitano con delega alla Mobilità, oltre che consigliere comunale a Selargius. «Grazie ai principi dell’accessibilità con cui sono progettate le nuove pensiline, si garantirà a studenti e cittadini di poter fruire con maggior sicurezza dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano».

Una priorità anche per Ctm. «Per Selargius sono state finanziate quattro pensiline», fa sapere il presidente Fabrizio Rodin, «due in prossimità dell’Istituto Bacaredda in viale Trieste, altre due vicino al liceo Pitagora di via I Maggio».

