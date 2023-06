L’ex parlamentare leghista Gianluca Pini, indagato per truffa su una fornitura milionaria di mascherine che per i Pm nasconde uno scambio di favori con l’ex dg delle Dogane Marcello Minenna, è stato ascoltato per quasi tre ore, in carcere, a Ravenna. Ha negato qualunque accordo con Minenna al quale avrebbe solo chiesto informazioni su come far arrivare la merce.