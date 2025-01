«Mai parlato di Starlink con Musk» 

La difesa piena di Elon Musk, uno dei temi più gettonati nelle due ore e mezza di conferenza stampa. E l'auspicio di arrivare a fine legislatura non solo con lo stesso governo, perché un rimpasto «non è all'ordine del giorno» (con buona pace di Matteo Salvini), ma pure con la riforma del premierato al traguardo. Giorgia Meloni si presenta davanti ai 40 giornalisti estratti per l’annuale appuntamento con la stampa, prima di ricevere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in serata. Dice di non sentirsi «un limite per la libertà di stampa» e di essersi sottoposta a quasi «una domanda al giorno». La premier mette le mani avanti, davanti a richieste di avere più spesso appuntamenti in una formula più classica del punto stampa volante: «È una scelta, non fare conferenze dopo i provvedimenti più importanti, per lasciare spazio ai ministri».

Il ruolo dell’Europa

A parte nella difesa della sorella Arianna, i toni sono più contenuti del solito nelle risposte a 40 domande più una, fuori sacco, sulla Palestina. Si dilunga sulla liberazione di Cecilia Sala e sull'Ucraina con la Casa Bianca guidata da Donald Trump che, secondo la premier, non la abbandonerà. Del tycoon, Meloni minimizza le prime uscite, che preoccupano l’Europa. Su Groenlandia e Panama «mi sento di escludere che gli Stati Uniti tenteranno l'annessione, sono messaggi ad alcuni player globali» (la Cina) e nulla più. Le farebbe piacere essere il 20 a Washington per l'insediamento di Trump, ma dipenderà «dall'agenda». Glissa sul 5% da lui chiesto agli alleati europei per la difesa, puntualizzando solo che l'Europa deve muoversi per dotarsi di «strumenti adeguati».

I satelliti di Elon Musk

L'Europa, dice la premier anche a proposito dei satelliti di SpaceX, è indietro su un sistema pubblico di comunicazioni sicure. Per questo oggi non ci sono tecnologie avanzate come quelle delle aziende di Musk. Ma non ci sono accordi firmati e il patron di X non è «un pericolo per la democrazia, io non prendo soldi da Musk e non si è parlato di Starlink». Meloni, ricevendo il plauso via social di Musk per le sue parole su Soros: «Una delle persone facoltose che finanziano in mezzo mondo partiti e associazioni per condizionare le politiche». Per Starlink, la premier parla di «fase istruttoria». Siglata invece la tregua con Stellantis: «Sono soddisfatta dell'accordo».

I dossier interni

Meloni rivendica i risultati sul lavoro, promette più forti politiche per imprese e assunzioni e che il 2025 (doveva esserlo il 2024) sarà l'anno di un «segnale al ceto medio» sul taglio delle tasse. Esclude rimpasti e un ritorno di Salvini al Viminale. È cauta sul destino di Daniela Santanchè («aspettiamo i giudici») e si andrà spediti sulle riforme: separazione delle carriere, autonomia e premierato, ore arenato alla Camera. E se l'elezione diretta del premier non dovesse arrivare in questa legislatura, bisognerà «interrogarsi sulla legge elettorale».

La visita di Zelensky

«Sono profondamente grato all'Italia per l’incrollabile sostegno: insieme possiamo avvicinare una pace giusta». Il presidente ucraino Zelensky emerge dopo un'ora di bilaterale a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, dopo una giornata d'incontri iniziata alla base militare di Ramstein, in Germania. Oggi sarà la volta del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Avrebbe dovuto incontrare Joe Biden, ma il presidente Usa ha annullato il viaggio all'ultimo minuto per gli incendi a Los Angeles. Meloni ha ribadito «il sostegno a 360 gradi che l'Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell'Ucraina».

