Mai parlare con gli sconosciuti L’horror centra gli obiettivi senza banalità  

Puntando ad emulare il successo dell’omonimo film uscito nel 2022, James Watkins scrive e dirige il remake di “Speak no Evil”, thriller/horror con protagonista James McAvory di ritorno nel cinema ad alta tensione dopo il convincente “Split”, per dar nuovamente sfogo agli abissi più insondabili della natura umana.

Durante una vacanza in Italia, la famiglia Dalton, composta da Ben, Louise e la figlia Agnes, fa la conoscenza di Paddy, Ciara e il piccolo Ant. Dopo aver trascorso del tempo insieme, Paddy invita i nuovi amici per qualche giorno nella sua casa in campagna. Accolta la proposta, i Dalton si accorgono non appena arrivati che lo stile di vita degli ospitanti e il loro modo di comportarsi nascondono qualcosa di strano. Per non apparire scortesi, gli invitati si sforzano di superare le prime impressioni, ma qualcosa di orribile avviene ormai da troppo tempo fra quelle mura.

Tra i suoi punti di forza, il film vanta un’ottima qualità delle interpretazioni: dietro l’espressività dei volti, gli attori nascondono intenzionalità sempre diverse, instillando il sospetto e un costante stato d’allerta. La regia sostiene le performance evidenziando le specificità dei personaggi e svelando con azzeccati interventi di macchina ciò che solo allo spettatore - non ai soggetti coinvolti - è dato scoprire. Non di meno, il dinamismo visivo segue gli sviluppi di trama esponendo gli snodi essenziali al momento opportuno, ed intensificando gradualmente i momenti di panico. Armato dei suoi punti forti, il titolo riesce così a centrare l’obiettivo, ispirandosi all’opera di partenza senza incappare nelle insidie di una banale riproduzione. (g. s.)