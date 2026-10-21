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Calasetta.
22 ottobre 2026 alle 00:24

«Mai negata la delega al consigliere Farris» 

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«Non c’è alcun atto scritto: non ho mai negato la delega al consigliere Farris per la celebrazione del matrimonio». Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni ha comunicato agli aspiranti sposi Igor Garia e Selene Mannai che il capo dell’opposizione in Consiglio comunale aveva la delega per celebrare il matrimonio fissato per questo weekend, ponendo fine a una polemica iniziata dopo un incontro con la coppia in Municipio.

La coppia ha raccontato che durante l’incontro il sindaco aveva spiegato che la scelta del delegato compete esclusivamente il sindaco: «Li avevo cordialmente invitati in Comune – spiega Puggioni – per spiegare che cosa prevede la normativa in materia di delega per le cerimonie nuziali. Avevo ricevuto la richiesta di delega il 6 ottobre scorso e ho spiegato loro che il 9 ottobre avevo risposto all’ufficio di Stato civile che la delega è una scelta soggettiva per la quale il sindaco non è tenuto a esporre motivazioni. Ma non ho mai detto che non l’avrei concessa a Farris». Il primo cittadino sottolinea «che è la prima volta da quando sono sindaco che viene chiesta la delega per il capo dell’opposizione per celebrare un matrimonio, ma non ne ho fatto una questione politica come è stato insinuato». Gli sposi sono andati via dal Comune manifestando tutte le loro perplessità per non poter sapere con certezza chi sabato avrebbe celebrato il matrimonio: «Ma io non ho mai detto che Farris non lo avrebbe potuto fare e, infatti, ieri hanno ricevuto la comunicazione della delega che io avevo firmato già il 6 ottobre. Non avrei avuto alcun motivo andare contro le scelte di una coppia alla quale rivolgo sin da ora i miei auguri». (s. g.)

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