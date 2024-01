Mai installato il sistema di videosorveglianza 

L’amministrazione le ha promesse tempo fa con un obiettivo: disciplinare la Ztl ed evitare, come chiesto a gran voce e ripetutamente da residenti e ristoratori, l’occupazione dei parcheggi riservati agli abitanti e il transito indisciplinato a tutte le ore. Ma l’idea di un nuovo sistema di videosorveglianza alla Marina era piaciuto anche per disciplinare, indirettamente, la malamovida. Una sorta di deterrente contro le risse, il degrado, lo spaccio di droga, gli episodi di violenza. «Invece stiamo ancora aspettando», spiega Sandra Orrù, presidente e fondatrice dell’associazione di residenti “Apriamo le finestre alla Marina». L’uso indiscriminato delle vie della Marina da parte dei cittadini senza limitazioni di orari ha contribuito a incrementare l'inquinamento acustico e dell'aria. Più di una volta l’amministrazione comunale aveva promesso l’installazione di nuovi occhi elettronici in breve tempo. «Insieme al nuovo sistema di videosorveglianza attendiamo anche la rimodulazione degli orari della Ztl che molto aiuterebbe a risolvere il caos della Marina», dice Sandra Orrù. E aggiunge: «In chiave di prevenzione, già oltre un mese fa abbiamo segnalato la mancanza parziale dell’illuminazione in piazza Sant’Eulalia. Per la sicurezza di un quartiere, anche l’illuminazione pubblica gioca un ruolo abbastanza decisivo». ( ma. mad .)

