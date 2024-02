«Mai i manganelli sui ragazzi» 

Roma. Le immagini dei ragazzini colpiti dagli agenti a Pisa hanno scosso anche Sergio Mattarella che, con una mossa insolita, ha chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per fargli presente, «trovandone condivisione», che «l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni». «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento» è la chiusura della nota del capo dello Stato: una presa di posizione netta, in linea con l’opposizione che boccia la gestione muscolare delle manifestazioni e mette sotto accusa il governo.

«Gli agenti non si toccano»

La maggioranza non ci sta. «Le forze dell’ordine non si toccano», dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «La sinistra spalleggia i violenti», fa eco FdI. Domani, intanto, il ministro vedrà i leader sindacali, che hanno chiesto un incontro per salvaguardare il diritto a manifestare «che deve essere garantito a tutti», ha sottolineato il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Dal Viminale fanno notare che le parole di Mattarella sono state condivise dal ministro e mercoledì alla Camera lui stesso aveva respinto «ogni suggestione che vi sia un disegno del governo per reprimere il dissenso politico e che questo disegno sia eseguito dalle forze di polizia». Ora con il capo della polizia Vittorio Pisani sono in corso riflessioni e verifiche su ciò che è andato storto, perché quando sotto i manganelli finiscono non i cosiddetti professionisti del disordine, ma minorenni inermi o madri che espongono bandiere - è successo sotto la sede Rai di Napoli nei giorni scorsi - qualcosa non ha funzionato.

«Premier silente»

La lettura dell’opposizione è netta: è l’esecutivo Meloni che in nome del “law and order” ha dato mandato di gestire senza troppi riguardi le manifestazioni. E le parole di Mattarella rafforzano il convincimento. Il capo dello Stato, spiega la segretaria dem Elly Schlein, «ha già detto tutto quello che c’era da dire. Quello che colpisce è il silenzio del governo e di Piantedosi. Meloni si esprima su quello che è successo» e su «un clima di repressione che ha superato il limite». E il leader del M5S Giuseppe Conte alla premier: «Il governo reprime il dissenso con i manganelli e tu sei rimasta silente».

