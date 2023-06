Mai esaminato il telefonino della vittima 

Lo smartphone di Tony Cozzolino non è mai stato mai esaminato da una specialista e soprattutto non esiste la copia forense del suo contenuto. La circostanza, per certi versi incredibile, è emersa dalle attività collegate al processo che viene celebrato a Sassari, davanti alla Corte d’Assise, a carico del presunto omicida di Cozzolino, Davide Iannelli. Stando a indiscrezioni, i giudici hanno risposto a una istanza spiegando che il telefono non può essere restituito perché, a distanza di più di un anno dall’omicidio di via Petta a Olbia, agli atti non c’è la copia forense della memoria dello smartphone. Si parla dei contenuti del telefono della persona uccisa, materiale che potrebbe essere decisivo per inquadrare il delitto. Tra l’altro, Iannelli ha sempre sostenuto che il delitto di via Petta (Cozzolino è stato cosparso di benzina e avvolto dalle fiamme innescate dal presunto omicida) è stato preceduto da una serie di conversazioni telefoniche tra lui e la vittima. Elementi segnalati anche dai difensori di Iannelli, gli avvocati Abele e Cristina Cherchi. I due legali non hanno voluto commentare la mancata consulenza del telefono che forse è uno dei più importanti reperti delle indagini. Nessun commento neanche da parte dei legali di parte civile, Antonio Fois e Giampaolo Murrighile. E c’è anche un altro fatto tutto da chiarire. Iannelli sostiene di avere chiamato le forze dell’ordine la sera prima dell’omicidio perché Cozzolino lo aveva minacciato. Per verificare le dichiarazioni dell’imputato sono stati controllati i tabulati di una utenza, dalla quale però non emergono chiamate di Iannelli. Il problema è che i controlli non sono stati fatti sul numero del presunto omicida.

