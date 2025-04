Mai dimenticare i desaparecidos sardi 

Erano giovani, forti e sono morti. In nome della libertà, del diritto a far valere la propria voce. Non pochi erano di origine sarda, perché, anni prima, in tantissimi avevano lasciato l’isola per l’Argentina. Gli avevano promesso un pezzo di terra e un futuro. Poi, invece, sono stati arrestati, torturati e uccisi. In nome di un potere che considera la vita delle persone moneta di scambio per la propria conservazione. L’orrore della dittatura argentina, non si limitò alla persecuzione, osserva Stefania Cuccu, autrice di “Desaparecidos” (Pettirosso Editore).

Regime fascista

Trentamila persone scomparvero durante il regime della giunta militare, che, in seguito a un colpo di Stato, governò la nazione sudamericana dal 1976 al 1983. Persone i cui cadaveri, imbarcati a bordo di aerei militari, furono gettati in mare durante “i voli della morte”. I familiari non ne ebbero più notizia. Ancora li cercano. Prima lo hanno fatto le mamme di quei figli e figlie che si opposero a Videla, Massera e Agosti, i generali mandanti delle uccisioni. Poi le nonne di quei nipoti partoriti in cella e dati in adozione ai militari. In Plaza de Mayo, a Buenos Aires, ancora oggi, “madres” e “abuelas” continuano a riunirsi per chiedere informazioni sui parenti scomparsi. Una tragedia, osserva Cuccu, per la quale non è stata istituita neppure una giornata celebrativa, e di cui si conosce poco. Eppure, aggiunge la docente di Gesturi, si tratta di eventi che non sono stati indagati fino in fondo e per i quali i responsabili non sono stati perseguiti, se non in pochissima parte. Una storia che riguarda i sardi molto da vicino. Nelle cento pagine di “Desaparecidos”, l’autrice la ricostruisce attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, le biografie di donne e uomini di origine sarda vessati dal regime, la vicenda di Luigi Cogodi, avvocato e personalità politica di spicco negli ultimi decenni del Novecento. Il politico svolse un ruolo cruciale nei processi contro i militari accusati delle sparizioni forzate durante la dittatura. Rappresentò come parte civile le famiglie di cittadini italiani scomparsi in Argentina, tra cui quelle di Martino Mastinu e Mario Marras, e ottenne condanne per gli ufficiali responsabili delle violazioni dei diritti umani. Pubblicato dall’amministrazione regionale (Assessorato del Lavoro e della Formazione professionale, cooperazione e sicurezza), il libro fa parte di un progetto più ampio coordinato da Elio Turis, responsabile dei Circoli del Centro-Sud Italia, supportato dai Circoli degli emigrati sardi di Charleroi (Belgio, presidente Olivier Boi) e di Amburgo (Germania, presidente Gianni Masia).

A scuola

I ragazzi e le ragazze delle classi quinte di tutte le scuole superiori della Sardegna, infatti, lo stanno ricevendo in dono. È la stessa autrice a consegnarlo durante un incontro, in cui ripercorre le tappe dell’emigrazione sarda in Argentina, le storie di Cosimo Tavera, punto di riferimento fondamentale dei circoli sardi nel Paese latino, di Maria Magdalena Signorini Falchi, che fu arrestata e torturata durante la dittatura, e di suo marito, Oscar Fava. Ci sono voluti vent’anni, ma alla fine lui è riuscito a realizzare il sogno della moglie, morta a 39 anni, appena diventata mamma, anche per l’effetto delle cicatrici lasciate dalle torture. Nel 2022 il Circolo degli emigrati sardi in Patagonia, attivo dal 2004, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalle istituzioni argentine e dalla Regione sarda. La vicenda di Martino Mastinu ha commosso in particolare una delle platee di studenti che Cuccu sta incontrando in questi giorni. All’Istituto De Sanctis-Deledda di Cagliari, del giovane e combattivo sindacalista, catturato e poi scomparso, ne ha parlato insieme con il giornalista Carlo Figari, che su “El Tano” (AM&D) ha scritto un volume omonimo, ampio e dettagliato. L’auspicio di Stefania Cuccu è che il libro, esito di un’accurata documentazione, sia uno strumento per conoscere un pezzo di storia che in troppi ignorano, specialmente tra le nuove generazioni.

