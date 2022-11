«Mai colpito quel cane con la motosega» 

«Non ho mai attaccato il cane con la motosega. Ci sono tante bugie: ora racconto la mia versione della storia e lo faccio a viso aperto» Francesco Peddio, agricoltore, 46 anni, è l’uomo denunciato qualche giorno fa per aver ferito il rottweiler di un vicino con la motosega a Villasor. Dopo la denuncia e la reazione dei concittadini ha deciso di farsi avanti. «Ho perso la serenità», spiega: «La gente chiacchiera. Chi mi conosceva sapeva che ero io il denunciato e molti hanno cominciato a guardarmi diversamente, come se potessi davvero aver compiuto un gesto simile. Ma io non potrei mai colpire un cane con una motosega: sono figlio di allevatori, ho avuto dei cani. Tante persone hanno giudicato prima di conoscere la mia versione. Qualcuno ha scritto cose spregevoli su di me e la mia famiglia, insinuazioni che mi fanno male. Non ho nulla da nascondere, voglio parlare».

La versione del denunciato

Il fatto sarebbe avvenuto mercoledì mattina nei pressi di via Dettori, a Villasor. Peddio stava sfrondando alcune piante al confine con la casa dove di guardia stava il rottweiler. Secondo le prime ricostruzioni l’agricoltore avrebbe colpito il cane con la motosega, ferendolo al muso. Versione che sarebbe stata confermata dal veterinario di Uta che ha controllato la ferita. «Assolutamente falso», replica l’agricoltore che nel frattempo si è affidato a un avvocato, Giovanni Cristian Melis: «Il cane innanzitutto era sulla strada perché era uscito dalla casa del proprietario. Io ero vicino alla recinzione che circonda il mio terreno e quando l’ho visto mi sono spaventato. Ho mollato la motosega e gli ho lanciato una pietra per allontanarlo. Si sarà ferito premendo sulla recinzione. A quel punto ho discusso con il padrone, che era là. Gli ho intimato di tenere a bada i suoi cani. Da lì è partito uno scontro verbale». Peddio cita alcuni particolari che darebbero credito alla sua versione: «Non è possibile che io abbia ferito il cane con la sega: le maglie della rete sono strettissime, non ci passa nulla, di certo non una sega. Inoltre il cane sta bene. Il terreno dove è successo appartiene alla mia famiglia e sono tornato sul posto: il cane è sempre lì e non ha certo paura di me. Una motosega non lascia tagli: gli avrebbe spaccato il muso in due».

La versione del proprietario

Di tutt’altro avviso Simone Podda, proprietario del cane: «Ha sei punti sul muso, forse di più. Ora sta bene, ma il veterinario ci ha rilasciato un referto dove si legge che la ferita è compatibile con un’arma da taglio. Sia il referto che la foto del cane sono in mano alle forze dell’ordine».