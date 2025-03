«Mai abusato dell’allieva» 

«Non ho mai abusato della ragazzina, mai approfittato di lei. La frequentavo, è vero, ma le ragioni erano ben note alla famiglia e alle altre persone. Non ci sono state violenze»: si è difesa senza esitazioni, ieri pomeriggio, la maestra di canto olbiese (una donna di 54 anni) accusata di abusi sessuali su una adolescente. L’imputata, difesa dall’avvocato Antonio Piredda, ha deciso di sottoporsi a esame e quindi a rispondere sui fatti avvenuti nel 2018 in un centro a pochi chilometri da Olbia. Le accuse mosse dalla pm Noemi Mancini sono pesanti. La ragazzina faceva parte del coro parrocchiale diretto dalla donna e stando alle indagini la maestra di canto avrebbe approfittato del suo ruolo mandandole numerosi messaggi con apprezzamenti. In una occasione la presunta vittima sarebbe stata costretta a subire atti sessuali, sarebbe stata baciata con forza, costretta a sdraiarsi su un divano e poi immobilizzata. La donna sotto accusa ha escluso qualsiasi violenza e ha spiegato che anche i messaggi nelle chat sono stati interpretati in modo non corretto. Nella prossima udienza la donna dovrà rispondere alle domande della pm e della legale di parte civile, Rosa Cocco.

