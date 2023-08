Mahmood verso l’Arabax «Sardegna, sei il porto in cui posso attraccare» 

«Pizzinnoso de campanna». Si è definito così Mahmood nel suo ultimo post su Instagram: inconfondibile ambientazione sarda, parentado e tanto, tanto amore per quella terra che, nel turbine di una vita da star, è sempre più un porto sicuro dove tornare a ricaricare anima e corpo, anche in vista dell’attesissimo concerto, che, il 17 di agosto, lo vedrà protagonista sul palco dell’Arabax Music Festival di Tortolì.

Nato a Milano da mamma di Orosei e papà egiziano, Alessandro Mahmoud, classe ’92, con in carriera due album, “Gioventù Bruciata” e “Ghettolimpo”, due vittorie a Sanremo, nel 2019, con “Soldi” e, nel 2022, con “Brividi” insieme a Blanco, il docufilm autobiografico “Mahmood” e una recente esperienza da doppiatore del personaggio Sebastian, nella rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione Disney “La Sirenetta”, sarà la punta di diamante di un “Day One”, che vedrà avvicendarsi sul palco Alan Caligiuri, Marascia, DJ Diva e Le Donatella. Un grande ritorno per il cantautore, che con un tour europeo di 16 date già annunciato per la primavera del 2024, ha scelto di ripartire dalla sua Sardegna. «È il mio porto sicuro», ci ha raccontato da Orosei. «Amo tornarci perché ci sono i miei parenti e perché mentre a Milano cambia tutto continuamente, qui da noi rimane quasi tutto intatto, anno dopo anno. Tornare nel paese dove sei cresciuto, dove hai passato tutte le tue estati e vedere che ogni cosa è sempre molto simile a se stessa mi dà tranquillità».

La sua giornata tipo al paese?

«Di solito mi sveglio, vado a fare la spesa e poi me ne vado tutto il giorno in spiaggia. Ultimamente, però, la mattina mi viene da scrivere, quindi, rimango a casa e il pomeriggio vado in spiaggia. Mare-casa, casa-mare, non ho molta fantasia quando sono qui, la Sardegna mi serve per ritrovare la calma mentale».

L’ispirazione, però, non tace mai quando è nell’Isola.

«E non so perché! Parto sempre con la sola voglia di riprendere energie, ma dopo una settimana mi viene da scrivere. Negli ultimi mesi sto lavorando tanto, è un work in progress e sono molto felice di quello che sta uscendo. Quest’estate la passerò sicuramente a scrivere e sono molto soddisfatto, avere più tempo per comporre è sempre una mano in più per l’arte».

Che serata possiamo aspettarci per l’Arabax Music Festival?

«Non pubblico musica nuova da un po’, quindi il concerto sarà una rivisitazione delle canzoni già uscite. Cercherò di tornare un po’ all’essenza, perché ultimamente mi sento anch’io così. Arriva sempre un momento in cui qualcosa torna al punto di partenza, alla base ed è quello che succederà sul palco».

Cosa intende per punto di partenza?

«Le origini. Quando si scrive una canzone si cerca sempre di descrivere ricordi, luoghi, persone, ma alla fine il messaggio è sempre uno e io sto cercando di arrivare il prima possibile, in maniera più diretta verso quel messaggio».

Quale?

«No spoiler».

Ci racconti dell’Eurovision. A maggio è tornato come ospite, primo italiano in un paese straniero.

«È stata un’esperienza inattesa. La richiesta è arrivata dalla Bbc e avere l’opportunità di suonare “Imagine” in omaggio a John Lennon, a Liverpool, con la loro orchestra è stato surreale. Ci siamo preparati tantissimo per salire su quel palco e spaccare tutto e poi ci è addirittura arrivata una e-mail della BBC, in cui si congratulavano per l’esibizione. È stato tutto molto surreale, molto bello».

In Europa tornerà in tour nel 2024. Sensazioni?

«Gratitudine. L’opportunità di fare il primo tour europeo è arrivata dopo il mio primo Eurovision e con questo ritorno in Europa è quasi come se stessi ricalcando i miei passi, una cosa molto bella per me, perché il calore della gente allora era stato incredibile, come l’emozione di sentire le mie canzoni cantate con un accento diverso. Sono ricordi unici e non vedo l’ora che inizi il prossimo tour, anche perché ci sarà qualcosa di nuovo da portare sul palco».

Un nuovo disco?

«Ci sto lavorando...».

