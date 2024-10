Mahmood tra gli dei omaggia la sua Isola intonando “T’Amo” 

Sempre più in alto, Mahmood ha conquistato il Forum di Milano con le due date da tutto esaurito di ieri e l’altro ieri. Uno spettacolo, che consacra il cantautore milanese - mamma di Orosei e papà egiziano - collocandolo dritto nell’Olimpo del pop europeo. Con le luci di Douglas Green, i visual di Tommaso Ottomano, le coreografie di Carlos Diaz Gandia e l’alta moda a impreziosire uno show curatissimo, sotto la direzione creativa di Type-Ten, Mahmood ha portato il pubblico in un viaggio onirico nella sua arte, tra urban e cantautorato, tamarraggine e raffinate vette emotive. Rave teatrale con diversi quadri estetici a rappresentare i molteplici mondi di Mahmoood, il live si divide in tre parti: dallo studio dentistico, dove, griffato Prada, dopo l’anestesia, decolla verso l’ignoto, per arrivare alla seconda sezione, una preghiera laica, all’apice della quale, piano e voce, omaggia le sue origini sarde con “T’Amo”. L’arrivo, in abito Willy Chavarria, è sulle nuvole, simbolo del suo stato d’animo attuale e del livello stratosferico raggiunto in uno show degno delle più grandi pop star internazionali, un club a cui, ormai, Mahmood appartiene di diritto.

