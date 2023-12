Mahmood sfida l’Ariston e torna concorrente 

Sì, c’è anche Mahmood. La superstar parteciperà in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

L’artista salirà sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio dopo aver vinto la kermesse per 2 volte, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e nel 2022 con “Brividi” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. “Soldi” è una hit planetaria, con l'inclusione in più 1.400 playlist in tutto il mondo e in oltre 42 classifiche Spotify Top 50 Viral. Nelll'estate della vittoria sanremese ha infranto la soglia dei 500 milioni di streaming (di cui il 65 per cento provenienti dall'estero), diventando la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify e Apple Music; nel frattempo, il relativo video supera i 100 milioni di views su YouTube

Autore e cantante apprezzatissimo nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Ha appena pubblicato il nuovo singolo “Cocktail d’amore” (da due settimane al #1 posto nella classifica dei brani più trasmessi in radio) e nei mesi di aprile e maggio 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’European Tour, 16 date - prodotte da Friends & Partners che si concluderanno con un’unica tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024. E la Sardegna, la sua Sardegna, lo aspetta per un nuovo concerto. «Perché solo nell’Isola mi sento a casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA