Mahmood, Marco Carta, Valerio Scanu Ma ricordate Vittorio Inzaina da Telti? 

Indimenticabili gli artisti che hanno lasciato tracce di Sardegna a Sanremo. Ve li ricordate?

La prima volta

Il primo in assoluto fu nel 1965 Vittorio Inzaina, 23 anni, di Telti. Muratore, staccò il pass del Festival vincendo quello di Castrocaro. Nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo si esibì con il gruppo malgascio Les Surfs con il brano “Si vedrà”, che raggiunse la finale. Ma il primo posto fu conquistato da Bobby Solo con “Se piangi, se ridi”.

Da Iglesias

Nel 1968 stregò Sanremo, condotto da Pippo Baudo, l’affascinante Marisa Sannia. Nata a Iglesias nel 1947, aveva appena 21 anni quando sul palco più famoso d’Italia interpretò in coppia con Ornella Vanoni "Casa Bianca”, scritta da Don Backy, che si aggiudicò il secondo posto e fu la colonna sonora di “Alfredo Alfredo” di Pietro Germi, con Dustin Hoffman e Stefania Sandrelli.

I veterani

Nel 1970 fu il momento del gallurese Angelo Sotgiu con i Ricchi e Poveri. Nato a Trinità d’Agultu, Sotgiu e il suo gruppo (Angela Brambati, Franco Gatti, scomparso nel 2022, e Marina Occhiena, che poi abbandonò il quartetto) debuttarono a Sanremo con "La prima cosa bella” assieme a Nicola Di Bari, ottenendo il secondo posto. I Ricchi e Poveri parteciparono a Sanremo altre 11 volte (vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”), a un passo dal record di Al Bano, Toto Cutugno e Peppino di Capri (15). Ci si avvicineranno quest’anno, un grande ritorno al Festival.

Sul podio

Medaglia d’argento nel 1977 con i Collage di Olbia: Masino Usai alla batteria, Piero Pischedda alla chitarra solista, il napoletano Pino Ambrosio alle tastiere e voce, Tore Fazzi al basso e voce, Piero Fazzi alla chitarra ritmica e voce. "Tu mi rubi l'anima” finì dietro “Bella da morire” degli Homo Sapiens. I Collage furono ancora a Sanremo nel 1979 con “La gente parla”, nel 1981 con “I ragazzi che si amano” e nel 1984 con “Quanto ti amo”. La prima formazione comprendeva anche il cantante Luciano Degortes che nel 1974 abbandonò definitivamente il gruppo anche per la chiamata al servizio militare.

Di culto

Per 9 volte, negli anni ‘80 e poi nel 1991 e nel 2002, ha partecipato Fiordaliso, al secolo Marina Fiordaliso, emiliana ma di papà quartese. Conquistò il quinto posto nel 1984 con “Non voglio mica la luna”, che le fece fare il salto di qualità oltre i confini italiani, soprattutto in Spagna e in America Latina.

“Spunta la luna dal monte”

Nel 1988 toccò ai sassaresi Ice. Dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, portarono a Sanremo nella sezione Nuove Proposte “Mama” la prima canzone in sardo del Festival, scritta da Piero Marras. Il gruppo era formato da Andrea Desole, Massimo Cossu, Uccio Soro, Giancarlo Longoni e Paolo Zannin.Nel 1991 ecco i Tazenda: la versione italiana di “Disamparados”, con la magia di Pierangelo Bertoli, divenne “Spunta la luna dal monte”. La canzone vinse la Targa Tenco e ottenne un successo straordinario. L’anno successivo, nel 1992, cantarono “Pitzinnos in sa gherra”. Nel 1993 ci provò Maria Grazia Impero, di Calangianus, con “Tu con la mia amica”, mentre nel 2001 tra le Nuove Proposte approdarono gli Isola Song – Tore Melis, Rocco Melis, Giuseppe Melis e Massimiliano Podda – con “Grazie”.

Gli anni d’oro

Il 2009-2010 fu il biennio d’oro della Sardegna: vinsero prima il cagliaritano Marco Carta con “La forza mia”, poi il maddalenino Valerio Scanu con “Per tutte le volte che”. Per Carta, reduce dal trionfo ad “Amici” nel 2008, un brano scritto da Paolo Carta, chitarrista e da poco marito di Laura Pausini, che restò per 6 settimane consecutive alla seconda posizione della Top Singoli. Per Scanu, secondo classificato al talent di Maria nel 2009, un pezzo composto da Pierdavide Carone, all’epoca allievo della scuola. Il brano, inizialmente scartato nella seconda serata dal voto della giuria demoscopica, fu poi ripescato grazie al televoto. Dopo Sanremo fu certificato disco di platino, con oltre 30 mila vendite in digitale. Scanu tornò a Sanremo nel 2016 con “Finalmente piove”. Due i Festival di Sanremo per Bianca Atzei, nata a Milano e originaria di Siamanna. Nel 2015 con il brano “Il solo al mondo”, scritto da Kekko Silvestre, nel 2017 con “Ora esisti solo tu”. A vestirla, l’algherese Antonio Marras. Nel 2019 ecco Federica Carta, stella di “Amici” originaria di Bonorva. Infine Mahmood, papà egiziano e mamma di Orosei, che anche quest’anno torna al Festival: nel 2018 arrivò primo a Sanremo Giovani con “Gioventù Bruciata”, trionfo che lo portò direttamente alla gara dei Big dove, nel 2019, vinse con “Soldi” (e arrivò secondo all’Eurovision). Nel 2022 la straordinaria vittoria con Blanco e la loro “Brividi”. Alcuni dei versi più belli della canzone «li ho scritti in Sardegna», rivelò Mahmood. Che, come tanti, ha trovato qui la sua ispirazione.

