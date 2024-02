Mahmood e Remunnu ’e Locu E ora Sanremo canta a tenore 

Risuona nella serata più scintillante del Festival la più antica espressione dei pastori sardi. I Tenores di Bitti Remunnu ’e Locu e Mahmood scrivono una pagina della storia di Sanremo e della Sardegna, reinterpretando "Com'è profondo il mare" di Lucio Dalla.

Un'esibizione che si fa attendere ma la serata scorre che è una meraviglia, con oltre 100 artisti sul palco, il revival anni ‘80 di Lorella Cuccarini, le incursioni di Fiorello e Amadeus che sembra tornare a rilassarsi dopo il caso Travolta.

Quattro Mori

A mezzanotte finalmente il canto a tenore fa il suo primo ingresso all'Ariston. In pochi istanti l'eco millenario di un intero popolo, passato, presente e futuro, sparge magia sul palcoscenico più famoso d'Italia. E anche chi non lo conosceva ne resta stregato. Come in un sogno, nel blu del mare, i Tenores - la quaterna composta da Dino Ruiu (voce), Andrea Sella (mezza voce), Mario Pira (Basso) e Pierluigi Giorno (Contra) - intonano il suono dell'amore, del culto, della festa. Mahmood avvolge celebrando una delle più pure voci del cantautorato italiano, in un gemellaggio di umanità straordinaria. E quando sembra raggiunta la perfezione, l'indimenticata e immortale voce di Lucio Dalla irrompe a teatro. «Non ci saremo solo noi sul palco, ma il sacrificio e l’impegno di un’intera Isola», avevano detto i Tenores prima dell'esibizione. Così è stato. Con la bandiera dei Quattro Mori sulle spalle del divo di Orosei.

La gara

La serata è un viaggio nella memoria collettiva tra istantanee nostalgiche e ricordi di tempi andati. Partono Sangiovanni con Aitana nel medley in salsa iberica di “Farfalle e Mariposas”. Annalisa potentissima con La Rappresentante di Lista nell'omaggio agli Eurythmics. Super intesa tra Rose Villain e la gigante Gianna Nannini. Gazzelle con Fulminacci porta sul palco la meglio gioventù con “Notte prima degli esami”: «Un bacio ad Antonello Venditti. Grazie di essere nato». Esplosivi i The Kolors con Umberto Tozzi (“Ti Amo”, “Tu”, “Gloria”, con tanto di “Questa non è Ibiza” finale). Alfa commuove accanto al leggendario Roberto Vecchioni. Frizzanti i Bnkr44 con Pino D'Angiò, mentre con Irama canta Riccardo Cocciante. Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani ricordano Sanremo 2017 con “Che sia benedetta” e “Occidentali's Karma”. Stratosferici i Santi Francesi con Skin nel capolavoro di Leonard Cohen “Hallelujah”. Ghali canta l'Italia multietnica omaggiando anche in arabo Toto Cutugno con il produttore tunisino Rat Chopper. Rap e melodie partenopee con Geolier e Guè, Luché e Gigi D'Alessio. Problemi tecnici per Loredana Bertè che però incanta con Venerus "Ragazzo mio" di Luigi Tenco. Si torna bambini con Clara, Ivana Spagna e il coro di voci bianche di Torino ne “Il cerchio della vita”. Emozionante fino alle lacrime “La Rondine” di Angelina Mango, omaggio al padre scomparso dieci anni fa, con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma. Medley salentino con Alessandra Amoroso e i Boomdabash, Dargen D'Amico onora Ennio Morricone a suo modo con BabelNova orchestra. E ancora: «Cessate il fuoco».

Vola!

Lorella Cuccarini fa quello che sa fare meglio: far ballare. L'ingresso in scena è a passo di danza: la co-conduttrice parte davanti al teatro Ariston, accanto ad una giovane ballerina, omaggio a se stessa bambina piena di sogni che guardava Pippo Baudo in tv, poi entra con il corpo di ballo nel foyer dell'Ariston e sale sul palco sulle note delle grandi sigle di varietà. Da "La notte vola” a “Sugar Sugar”, ecco entrare Fiorello con una lunga e folta parrucca nera, in versione Manuel Franjo, e anche Amadeus in versione ballerino. Non può mancare il saluto a Pippo Baudo, che l'ha lanciata: «Ciao Pippo, ti vogliamo bene».

Il ritorno

Graditissimo il ritorno di Gigi D'Agostino sul palco della Costa Smeralda, dopo l'annuncio della malattia a fine 2021.

I trattori

Sembra chiudersi la questione trattori a Sanremo con la lettura di un estratto concordato con gli agricoltori in protesta. «Andremo via da Sanremo», dichiara Fabio Pitzalis, agricoltore di Guasila arrivato dalla Sardegna per dare man forte ai colleghi al sit-in al porto della città dei fiori. La battaglia adesso si sposta a Roma. Già in serata sono partiti i trattori di Riscatto agricolo dal presidio di via Nomentana per il corteo sul Grande Raccordo. Sui mezzi bandiere tricolore.

