Mahmood dissemina l’Italia di materassi, poesie e domande 

Napoli, Roma, Milano, questa volta il messaggio arriva su un materasso e a firmarlo è Mahmood. Ama stupire il divo milanese, di padre egiziano e madre di Orosei, e ci riesce, perché le immagini dell’originale campagna di comunicazione, con cui ha morbidamente seminato frasi sibilline in giro per l’Italia, sono già diventate virali in rete. Così, a poche settimane dal suo inatteso ritorno a Sanremo con “Tuta Gold”, il terzo in carriera, dopo l’incredibile doppietta da vincitore, nel 2019, con “Soldi” e, nel 2022, con “Brividi” insieme a Blanco, le aspettative sono schizzate alle stelle nel giro di poche ore. A incuriosire, accanto ai versi messi nero su bianco dall’artista - «Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno», «Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena», «Sembravamo impazziti… Siamo mai stati felici?» - è l’elemento ricorrente della data: «22/01/24». Che sia quella dell’annuncio del nuovo album? Benché al momento non ci sia alcuna certezza a riguardo, l’ipotesi sembrerebbe papabile.

Nuovi inizi

Dopo l’uscita, il 2 novembre, del nuovo singolo “Cocktail d’amore”, infatti, i tempi sembrano maturi per un nuovo album, che arriverebbe a oltre due anni da “Ghettolimpo”, un necessario periodo di maturazione per il cantante di “Gioventù Bruciata”. «Il tempo, che mi sono preso da “Brividi”, mi è servito per arrivare a una maturità e sentire che la mia scrittura si fosse evoluta, ma la cosa buffa è che, alla fine, questa evoluzione è diventata un ritorno alle origini. “Cocktail d’amore” è soltanto il primo pezzettino di tante cose nuove a cui sto lavorando», aveva anticipato Mahmood proprio in occasione dell’uscita del singolo e, poi, parlando del tour europeo, al via il prossimo 4 aprile, aveva aggiunto: «Vogliamo portare cose nuove sul palco e quello a cui sto lavorando è un disco europeo. Posso dire che nell’album ci saranno delle collaborazioni internazionali».

Che sfida!

L’atmosfera è caldissima, quindi, per Mahmood, impegnato proprio in questi giorni, a Sanremo, nelle prove con l’orchestra di “Tuta Gold”, il brano con cui, dal 6 al 10 febbraio, tornerà all’Ariston. Una sfida con se stesso, perché se è vero che non c’è due senza tre, le aspettative attorno all’uomo dei record del Festival, vincitore due volte su due, la prima addirittura partendo dalla categoria Giovani, per trionfare tra i Big, incredulo (ricordiamo ancora la sua espressione all’annuncio del vincitore), sono altissime e rinvigorite dalle ottime impressioni ricavate dall’ascolto in anteprima dedicato alla stampa.Scritto e composto da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, il brano, che vede alla composizione anche Francesco Catitti, mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo, sembra avere tutte le carte in regola per fare molto bene: dall’orecchiabilità del ritornello, all’effetto sorpresa delle ritmiche, il tutto coronato da un testo freschissimo. Ama sorprendere Mahmood e noi siamo pronti a lasciarci stupire.

