14 dicembre 2025 alle 01:05

Magritte, De Chirico, Sironi: il coraggio di vivere 

A Quartu, per la prima volta, tre capolavori indiscussi affiancati alle incisioni di Max Klinger 

Il concetto di Superuomo, “Übermensch, è uno dei più noti e fraintesi della filosofia di Friedrich Nietzsche. Introdotto principalmente nell'opera “Così parlò Zarathustra”, il Superuomo non rappresenta semplicemente un essere superiore dal punto di vista fisico o intellettuale, ma incarna un ideale di trascendimento dell’uomo stesso, un superamento dell’uomo moderno decadente e dei suoi valori morali. Così “Oltreuomo”, all’Ex Convento dei Cappuccini di Quartu fino al 6 gennaio 2026, intende esplorare il significato del Superuomo, le sue radici filosofiche, il suo ruolo nella critica alla morale tradizionale e nella proposta di una nuova etica dell’autonomia e della creazione. Il Superuomo non è un dominatore degli altri, ma colui che domina se stesso, che ha il coraggio di vivere senza certezze assolute, prendendo su di sé la responsabilità del senso della propria esistenza. In questo contesto la mostra intende creare elementi di spunto assemblando tre capolavori di René Magritte, Giorgio De Chirico e Mario Sironi e alcune incisioni di Max Klinger. Gli artisti in questione, direttamente e indirettamente, hanno infatti manifestato il pensiero di Nietzsche, pur nelle loro differenze.

Il progetto

“Oltreuomo” «è il titolo che abbiamo voluto dare a questa mostra che porta a Quartu tre grandi maestri quali Magritte, Sironi e De Chirico, unitamente a una collezione unica del 1881 di Klinger», spiega il direttore artistico Walter Marchionni. «Il sottotitolo della mostra - “il Magritte che non ti aspetti” - , vuole rappresentare il capolavoro realizzato dal pittore nel 1926, in piena fase metafisica, dopo essere stato illuminato dal suo mentore Giorgio De Chirico, come lui stesso spiega nel 1965 in un testo storico indicandolo come uomo della svolta per le avanguardie».

I lavori

“Le retour du chercheur” è l’opera del belga esposta a Quartu: è emblematica e rappresentativa di quella tensione tra apparenza e realtà che è centrale in molte opere di Magritte, in particolare in “La trahison des images” (1929). Qui compare la celebre scritta “Ceci n’est pas une pipe” sotto l’immagine di una pipa. L’opera costringe l’osservatore a interrogarsi sulla relazione tra l’oggetto e la sua rappresentazione, tra il linguaggio e il mondo. “Composizione metafisica” di Mario Sironi è una di quelle figure maschili tipiche dell’artista, massicce, immobili, ieratiche, in pose solenni e plastiche. Questi uomini, lavoratori, costruttori, pensatori, sembrano incarnare un’umanità nuova, rigenerata, simile all’ideale nietzscheano. Nella “Figura del XVI secolo” Giorgio De Chirico ha voluto rappresentare l’uomo di un’epoca di forti tensioni. Negli “Intermezzi” di Max Klinger, l’individuo è mostrato in situazioni volutamente anomale, paradossali, ironiche o inquietanti; spesso è solo, colto in atti che sfidano le convenzioni sociali. Spiega il sindaco Graziano Milia: «Poter godere della bellezza dell’arte è un impegno e insieme una scommessa che cresce di anno in anno e che riscuote sempre più interesse. I numeri dei visitatori, il fermento creato, l’attenzione della gente ci fanno andare avanti».

