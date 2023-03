Magnolia, una storia senza fine 

Un sopralluogo, la richiesta di nuove integrazioni e il voto in Consiglio comunale per il via libera alla variante per la Lottizzazione Magnolia slitta ancora. Previsto inizialmente per oggi, avrà bisogno di un nuovo passaggio in commissione Pianificazione strategica e sviluppo urbanistico prima di approdare in Aula. Tutti concordi sulla nuova volumetria, ridotta di oltre seimila metri quadri, per l’attività commerciale in modo che venga recuperata, e non demolita come previsto in un primo momento, l’ex villa D’Aquila e sul prolungamento della corsia di decelerazione che dall’Asse mediano porta alla lottizzazione. Ma dopo il sopralluogo di ieri, sono arrivate delle osservazioni.

I passaggi

«C’è stata la richiesta che venga realizzata la piantumazione di tutta la fascia che costeggia la strada a scorrimento veloce, in modo da ridurre l’impatto dei rumori», sottolinea il presidente della commissione, Antonello Angioni. «Una volta approvata la delibera con l’integrazione di una barriera verde antirumore, l’ultimo tassello sarà sistemato e si potrà avviare l’iter per la costruzione del supermercato», aggiunge Giorgio Angius, assessore all’Urbanistica. Sono trascorsi ventidue anni da quando il Consiglio comunale diede il via libera alla lottizzazione Magnolia, un progetto edilizio con annessi campi di calcetto, club house con ristorante, piscina e palestra, un giardino, uno svincolo verso l’asse mediano, parcheggi e pista ciclabile. Gli appartamenti sono stati venduti. Il resto è bloccato. Anche se i campi di calcio a 5 sono stati utilizzati anche in questi ultimi mesi. Ma la riassegnazione delle strutture sportive è avvenuta soltanto in questi giorni: il perché alcuni campi siano stati usati verrà approfondita dall’amministrazione.

La battaglia legale

E sulla gestione delle strutture sportive e ricreative è in atto una battaglia legale. L’imprenditore Ivan Paderi e il socio hanno avanzato una causa civile. «Con Magnolia abbiamo firmato una proposta per la gestione di campi, piscina, bar, ristorante per vent’anni e versato, nel 2019, 60mila euro», spiega Paderi. «In questi anni abbiamo chiesto la consegna della gestione e nonostante diversi solleciti questa non è mai avvenuta. Anzi, Magnolia ha sottoscritto un altro accordo con un’altra società. Abbiamo chiesto la restituzione dei 60mila euro oltre agli interessi e ai danni subiti per i mancati guadagni». Impossibile avere una dichiarazione da parte di Magnolia e del suo avvocato, Sergio Serra. Sarà un giudice dunque a scrivere la parola fine a questa vicenda giudiziaria. (m. v.)