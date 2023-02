Magnolia, il parco mai nato 

Ora la storia si ripete. «A breve apriremo», ha detto ieri mattina il costruttore Antonello Onano, numero uno di Magnolia. A breve quando? «Stiamo pulendo il parco, appena finiamo apriamo, questa volta è sicuro», garantisce. «Lo so che sono stati fatti tanti annunci ma non è dipeso da noi. Tutte le cessioni al Comune sono avvenute molti anni fa ma l’ultima convenzione aggiuntiva, quella per il parco, l’abbiamo firmata a ottobre del 2022, ora non ci sono più ostacoli».

Ventidue anni. Tanti ne sono passati da quando il Consiglio comunale diede il via libera alla lottizzazione Magnolia, un progetto edilizio con annessi campi di calcetto, club house con ristorante, piscina e palestra, un giardino, uno svincolo verso l’asse mediano, parcheggi e pista ciclabile che il costruttore privato – la società Magnolia – avrebbe dovuto cedere al Comune, dunque alla collettività.

La storia

Era l’estate del duemila e il sindaco era Mariano Delogu. Da allora sono cambiati tre sindaci e due commissari prefettizi e se gli appartamenti sono stati venduti, tutto il resto – finito di realizzare nel 2011, a parte una stradina confinante con i campi, perennemente allagata – è ancora lì, inutilizzato, tenuto sotto cellophane da contenziosi, querelle giudiziarie, conferenze dei servizi, collaudi infiniti e firme di convenzioni rinviate mille volte, atti di vandalismo e inutili annunci del Comune e dei privati finiti sempre nel nulla. «È tutto pronto, finalmente apriremo tra poche settimane». Ma le poche settimane sono diventate anni, poi un decennio. Una classica storia italiana di ordinaria burocrazia.

Nuovo annuncio

Ora la storia si ripete. «A breve apriremo», ha detto ieri mattina il costruttore Antonello Onano, numero uno di Magnolia. A breve quando? «Stiamo pulendo il parco, appena finiamo apriamo, questa volta è sicuro», garantisce. «Lo so che sono stati fatti tanti annunci ma non è dipeso da noi. Tutte le cessioni al Comune sono avvenute molti anni fa ma l’ultima convenzione aggiuntiva, quella per il parco, l’abbiamo firmata a ottobre del 2022, ora non ci sono più ostacoli».

Nel frattempo è cambiato il mondo. A calcio a cinque e a sette non gioca più quasi nessuno e i tappeti verdi sono stati sostituiti, quasi ovunque, dalle gabbie vetrate dei campi da padel. Intanto Magnolia ha chiesto all’amministrazione comunale il via libera per realizzare una struttura commerciale e avrebbe trovato un’azienda pronta a realizzare un nuovo supermercato. Il marchio per ora è top secret.

La strada

Poi c’è il tema dello svincolo che da via Galvani-via Cettigne porta all’Asse mediano. Pronto da oltre un decennio e abbandonato come tutto il resto, potrebbe non essere mai aperto perché non è conforme alle regole del codice della strada. Principalmente per tre ragioni: non ha una corsia di immissione verso l’Asse, è troppo vicino allo svincolo successivo, quello per via Berlino, e si trova al termine di un tratto in discesa dell’autostrada urbana e per questo costituisce un pericolo.

Svincolo in forse

L’assessore alle Viabilità, Alessio Mereu, non esclude del tutto la possibilità di realizzarlo ma chiarisce che i problemi da superare sono serissimi. «Abbiamo richiesto alla società un nuovo progetto che lo renda conforme alle regole, vedremo. Certo, prima di creare altre potenziali criticità sull’Asse mediamo ci penseremo bene. I continui tamponamenti, le file chilometriche sono già un problema». Vero è che quella porzione di asfalto potrebbe essere funzionale a far defluire il traffico da Genneruxi e dalla futura zona sportiva. E non sarebbe un errore, considerata la mole di auto che si riversano su via Galvani da quando è stato realizzato il senso unico in viale Marconi.

È chiaro che se quello svincolo non venisse mai aperto si parlerebbe di spreco di denaro. Sarebbe l’ennesima grana in una storia infinita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata