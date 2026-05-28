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Ciclismo.
29 maggio 2026 alle 00:25

Magnier fa il tris al Giro, oggi il tappone dolomitico 

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Al Giro d’Italia arriva un’inattesa terza vittoria per Paul Magnier: la tappa di Pieve di Soligo, sulla carta non adatta per uno sprint finale, non era nei suoi piani. Ma il muro di Ca’ del Poggio a 10 chilometri dall’arrivo anima la corsa meno del previsto: Afonso Eulalio ci prova ma non fa male agli uomini di classifica, mentre i velocisti si staccano ma non calano a picco, riuscendo a riorganizzarsi per la volata. Qui, ancora una volta, è il francese della Soudal Quick-Step a imporsi – davanti a Edoardo Zambanini e a Jonathan Milan – piazzando una zampata quasi decisiva nella lotta per la maglia ciclamino con Jhonatan Narvaez.

Tutto invariato in classifica generale, con la maglia rosa Jonas Vingegaard che ha sempre 4’03’’ di vantaggio sull’austriaco Felix Gall dopo 18 tappe, in attesa di una due giorni terribile: oggi il tappone dolomitico con Giau, Falzarego e arrivo ad Alleghe, domani la doppia scalata verso Piancavallo.

Ordine d’arrivo : 1. Paul Magnier (Fra, Soudal Quick-Step) km 171 in 3.46’50’’, 2. Edoardo Zambanini (Ita, Bahrain Victorious) a 0’00’’, 3. Jonathan Milan (Ita, Lidl-Trek) a 0’00’’, 4. Francesco Busatto (Ita) a 0’00’’, 5. Corbin Strong (Nzl) a 0’00’’, 6. Guillermo Silva (Uru) a 0’00’’, 7. Madis Mihkels (Est) a 0’00’’, 8. Filippo Magli (Ita) a 0’00’’, 9. Sakarias Koller Loland (Nor) a 0’00’’, 10. Lukas Kubis (Svk) a 0’00’’.

Classifica : 1. Vingegaard in 66.57’14’’, 2. Gall a 4’03’’, 3. Arensman a 4’27’’, 4. Hindley a 5’00’’, 5. Eulalio a 5’40’’, 6. Gee a 7’09’’, 7. Storer a 7’14’’, 8. Piganzoli a 7’57’’.

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