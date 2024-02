Teatro Ariston, ore 14.30, una calca di giornalisti si affolla in attesa che si aprano le porte della platea per le prove generali. «Lasciate liberi i posti in prima fila». Ma perché, se non c'è nessuno? E invece arriva Amadeus, con il rassicurante completo blu, e a ruota Fiorello, tutone nero e occhiali da sole. Come il giorno prima di un esame tosto, non si studia più: vogliono godersi le prove o, al massimo, vedere gli altri ripetere.

E i cantanti ripassano, avvolti nell’azzurro (e nel caldo asfissiante) della mastodontica scenografia di Gaetano e Maria Chiara Castelli. Che ogni anno sembra prendersi un pezzettino di palco in più, a scapito di qualche fila di spettatori. Sanremo è come il fluido informe del Blob.

A sinistra i musicisti dell'orchestra, come non li vedi mai: abbondano le camicie, le magliette, i jeans. A destra gli spartiti enormi, gettati con stanchezza dopo ogni esibizione. Partono i Negramaro, padroni del palco, chiude (4 ore dopo) Loredana Bertè, standing ovation. In mezzo un magnetico Mahmood, da spellarsi le mani. I Ricchi e Poveri si circondano di ballerini, Angelina Mango e Annalisa non ne hanno bisogno. Emma carica, spento Mr. Rain che costringe i tecnici a montare due altalene (il pezzo si chiama così). Senza esitazioni Fiorella Mannoia, Diodato e Alessandra Amoroso. Non si scoraggiano Renga e Nek, si commuove l'esordiente Clara, a loro agio i Santi Francesi, sorprendentemente timido Ghali, innocui La Sad e BNKR44. Tra i più bravi Dargen, che però non pare convinto: «Posso rifarla?», No. Il giorno prima dell’esame non si studia più. ( a.d. )

