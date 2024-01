Magnate truffato, gli accusati trattano il maxi risarcimento 

Un rinvio per chiudere le trattative, e procurare alla loro vittima, Samathur Li Kin-kan, nato a Hong Kong, residente ad Abu Dabi, tra i più ricchi ed influenti uomini della Cina, figlio del proprietario di mezza Chinatown nella City londinese, un'auto d’epoca esclusiva, dal valore di 400 mila euro. Cifra che è la metà di quanto l’uomo aveva pagato per avere delle altre auto d’epoca che non ha mai avuto. Il rinvio è quello chiesto ieri da Alberto Cambruzzi, rivenditore di auto di lusso in Veneto e dal broker nuorese Fabio Maurelli, finiti a processo davanti al giudice Claudia Falchi Delitala per truffa.

Samathur Li Kin-kan è stato raggirato: avrebbe versato 800 mila euro per quattro auto fuoriserie, una Porsche Gt2 Rs, due Ford Gt, una Limited Heritage 67 e una Ferrari j50, che non ha mai guidato. I soldi furono dati in acconto alla Motor Planet di Jesolo di Cambruzzi, grazie alla trattativa, nata su Instagram con il broker nuorese. Il primo contatto su Instagram, poi le trattative via mail, e la firma del contratto. Le auto non sono mai state consegnate, ma il magnate ora non vuole un risarcimento equivalente, ma “solo” un’esclusiva e introvabile auto da 400 mila euro.

